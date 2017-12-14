«Займ под ПТС»: граффитисты из Новосибирска расписали стены в Берлине и Дрездене

Новосибирские графитти-художники вернулись из поездки в Германию, где нарисовали больше десятка картин — лучшими они поделились с редакцией НГС.НОВОСТИ.





Работа Алексея А13 в Дрездене — здесь в центре города есть стена, на которой разрешается рисовать всем граффитистам





Эту работу также можно увидеть в одном из двориков в центре Дрездена





Сибиряки за 10 дней поездки побывали в двух городах Германии — в Дрездене и Берлине — и создали 15 работ. Основные граффити им удалось сделать в столице страны.





Сибиряки разукрасили и деревянное ограждение. Работу сделал Ваня Ягода





Белочку нарисовала хип-хоп исполнительница Лена Волкова, известная как Lentos





«Мы ездили командой из семи человек по программе культурного обмена при поддержке Министерства иностранных дел Германии. Из граффити-художников в команде кроме меня были Марина Ягода, Миша Мак и Алексей А13. Также компанию нам составили хип-хоп исполнители Lentos (Лена Волкова), Дмитрий Дым и диджей Ushan», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ новосибирский райтер Иван Ягода.







Работа граффитиста в Берлине — похожий рисунок с автобусом можно увидеть во дворе дома на Фрунзе, 5





В Берлине ребята сделали рисунки в клубе Hangar49 недалеко от центра, на специальной стене от местного граффити-шопа и на окраине города в арт-резиденции, где раньше был кинотеатр.





В Дрездене ребята рисовали один раз, остальные работы они сделали в Берлине





В Дрездене новосибирцы рисовали только один раз, но зато в самом центре города. «У них там расположена легальная стена, типа как у нас у ТРЦ "Ройял Парк", на которой можно всё делающим самовыражаться. Нас туда привёл местный райтер», — объяснил Иван.







Работа Марины Ягоды в клубе Берлина. Её граффити есть не только в Германии и родном для неё Новосибирске, но и в Москве, Екатеринбурге, Китае, Таиланде, Германии и Испании





Вход в клуб Hangar49





В целом поездка, по словам райтеров, получилась весьма интересная. Сибирякам даже удалось договориться о проведении выставки в одной известной галерее Берлина в 2019 году.







Ещё одна работа Марины Ягоды





«Так надо» — название новосибирской команды райтеров





«Мы оценили интересные решения как городской среды, так и интерьеров. Чтобы получше погрузиться в город, два дня передвигались на велосипедах — это очень удобно, везде есть дорожки. Посетили музей современного искусства и музей стрит-арта, где собраны работы известных во всём мире райтеров. Уже на подходе к этому музею начинаются разрисованные улицы и фасады, и чем ближе — тем плотнее», — поделился впечатлениями новосибирец.





В Берлине новосибирские райтеры сделали больше десятка рисунков





Сова Вани Ягоды





Минувшим летом райтеры также разукрасили и непримечательные стены во дворах Новосибирска. Часть работ появилась в июле во время фестиваля Okrasheno. На него приезжали граффити-художники из Красноярска, Нижнего Новгорода, Казахстана и Германии.





Работа в арт-резиденции на окраине Берлина





В Берлине новосибирцы рисовали в трёх местах — в клубе, на стене от граффити-шопа и в помещении бывшего кинотеатра



