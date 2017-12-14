«Займ под ПТС»: граффитисты из Новосибирска расписали стены в Берлине и Дрездене

Новосибирские графитти-художники вернулись из поездки в Германию, где нарисовали больше десятка картин — лучшими они поделились с редакцией НГС.НОВОСТИ. 


Работа Алексея А13 в Дрездене — здесь в центре города есть стена, на которой разрешается рисовать всем граффитистам
Работа Алексея А13 в Дрездене — здесь в центре города есть стена, на которой разрешается рисовать всем граффитистам


Эту работу также можно увидеть в одном из двориков в центре Дрездена
Эту работу также можно увидеть в одном из двориков в центре Дрездена


Сибиряки за 10 дней поездки побывали в двух городах Германии — в Дрездене и Берлине — и создали 15 работ. Основные граффити им удалось сделать в столице страны. 


Сибиряки разукрасили и деревянное ограждение. Работу сделал Ваня Ягода
Сибиряки разукрасили и деревянное ограждение. Работу сделал Ваня Ягода


Белочку нарисовала хип-хоп исполнительница Лена Волкова, известная как Lentos
Белочку нарисовала хип-хоп исполнительница Лена Волкова, известная как Lentos


«Мы ездили командой из семи человек по программе культурного обмена при поддержке Министерства иностранных дел Германии. Из граффити-художников в команде кроме меня были Марина Ягода, Миша Мак и Алексей А13. Также компанию нам составили хип-хоп исполнители Lentos (Лена Волкова), Дмитрий Дым и диджей Ushan», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ новосибирский райтер Иван Ягода. 


Работа граффитиста в Берлине — похожий рисунок с автобусом можно увидеть во дворе дома на Фрунзе, 5
Работа граффитиста в Берлине — похожий рисунок с автобусом можно увидеть во дворе дома на Фрунзе, 5


В Берлине ребята сделали рисунки в клубе Hangar49 недалеко от центра, на специальной стене от местного граффити-шопа и на окраине города в арт-резиденции, где раньше был кинотеатр.


В Дрездене ребята рисовали один раз, остальные работы они сделали в Берлине
В Дрездене ребята рисовали один раз, остальные работы они сделали в Берлине


В Дрездене новосибирцы рисовали только один раз, но зато в самом центре города. «У них там расположена легальная стена, типа как у нас у ТРЦ "Ройял Парк", на которой можно всё делающим самовыражаться. Нас туда привёл местный райтер», — объяснил Иван.


Работа Марины Ягоды в клубе Берлина. Её граффити есть не только в Германии и родном для неё Новосибирске, но и в Москве, Екатеринбурге, Китае, Таиланде, Германии и Испании
Работа Марины Ягоды в клубе Берлина. Её граффити есть не только в Германии и родном для неё Новосибирске, но и в Москве, Екатеринбурге, Китае, Таиланде, Германии и Испании


Вход в клуб Hangar49
Вход в клуб Hangar49


В целом поездка, по словам райтеров, получилась весьма интересная. Сибирякам даже удалось договориться о проведении выставки в одной известной галерее Берлина в 2019 году.


Ещё одна работа Марины Ягоды
Ещё одна работа Марины Ягоды


«Так надо» — название новосибирской команды райтеров
«Так надо» — название новосибирской команды райтеров


«Мы оценили интересные решения как городской среды, так и интерьеров. Чтобы получше погрузиться в город, два дня передвигались на велосипедах — это очень удобно, везде есть дорожки. Посетили музей современного искусства и музей стрит-арта, где собраны работы известных во всём мире райтеров. Уже на подходе к этому музею начинаются разрисованные улицы и фасады, и чем ближе — тем плотнее», — поделился впечатлениями новосибирец. 


В Берлине новосибирские райтеры сделали больше десятка рисунков
В Берлине новосибирские райтеры сделали больше десятка рисунков


Сова Вани Ягоды 
Сова Вани Ягоды 


Минувшим летом райтеры также разукрасили и непримечательные стены во дворах Новосибирска. Часть работ появилась в июле во время фестиваля Okrasheno. На него приезжали граффити-художники из Красноярска, Нижнего Новгорода, Казахстана и Германии.


Работа в арт-резиденции на окраине Берлина
Работа в арт-резиденции на окраине Берлина


В Берлине новосибирцы рисовали в трёх местах — в клубе, на стене от граффити-шопа и в помещении бывшего кинотеатра
В Берлине новосибирцы рисовали в трёх местах — в клубе, на стене от граффити-шопа и в помещении бывшего кинотеатра


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