Локоть попросил недовольных не собираться в центре Новосибирска на Новый год

Один из последних митингов «Новосибирск за свободу митингов» прошёл 10 декабря в сквере на улице Орджоникидзе

14 декабря мэр Новосибирска Анатолий Локоть попросил политические партии, общественные движения и активных новосибирцев не устраивать акции протеста в центре города в дни новогодних праздников.





«Я хочу обратиться ко всем политическим партиям, общественным движениям. В дни празднования Нового года давайте воздержимся от проведения публичных массовых протестных акций. Я хорошо понимаю ту напряжённость, эмоциональность настроений в период большой избирательной кампании, которая фактически объявлена, но Новый год пусть останется семейным праздником. Здесь нет никаких запретительных мер, речь идёт о человеческом понимании», — заявил сегодня на часе прессы мэр Анатолий Локоть.





Несколько дней назад на заседании оргкомитета по подготовке к новогодним праздникам мэр предложил ввести мораторий на «все публичные действия на площади Ленина».





«Праздничные мероприятия в центре города и проведение публичных каких-то протестов и акций, они несовместимы. У нас места отведены, но пока стоит снежный городок, каникулы, давайте побережём настроение и психику новосибирцев», — говорил Анатолий Локоть.





Официальное открытие ледового городка на площади Ленина запланировано на 25 декабря. На главной площади поставят ёлку, ледовый лабиринт, горки и детскую зону, а на площадке около краеведческого музея пройдёт фестиваль снежных скульптур. Стоять ледовый городок будет до конца января.