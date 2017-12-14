У 30 тысяч новосибирцев нашли опасные болезни после тотальной проверки здоровья
Медики подвели предварительные итоги массовой проверки здоровья новосибирцев за 2017 год и назвали самые распространённые болезни жителей региона.
В диспансеризации — добровольной проверке здоровья у взрослых жителей — участвуют 65 медицинских организаций, в том числе 59 поликлиник НСО, рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в министерстве здравоохранения региона.
«За 11 месяцев 2017 года прошли диспансеризацию 4
Лидером среди заболеваний новосибирцев стали болезни эндокринной системы — их нашли у 13,7 тысячи жителей. Также распространены болезни мочеполовой системы — выявлено 5,4 тысячи случаев.
Болезни системы кровообращения нашли у 4,6 тысячи жителей НСО, а заболевания органов пищеварения — у 2,7 тысячи.
«Из социально-значимых заболеваний впервые выявлены злокачественные новообразования (258 случаев), сахарный диабет (502 случая), болезни, характеризующиеся повышенным артериальным давлением (3022 случая), туберкулёз (38 случаев)», — сообщили в министерстве.
Кроме того, врачи предупредили сотни тысяч жителей о серьёзных факторах риска, ведущих к проблемам со здоровьем. Среди них неправильное питание, низкая физическая активность, ожирение, проблемы с давлением и холестерином, курение табака и употребление алкоголя, а также риски из-за наследственности.
В прошлом году благодаря диспансеризации более 14 тысяч человек узнали, что больны, — болезни-лидеры с тех пор значительно не поменялись.
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Мария Морсина
Фото из архива НГС