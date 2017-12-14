У 30 тысяч новосибирцев нашли опасные болезни после тотальной проверки здоровья

Лидером среди болезней новосибирцев вновь стали заболевания эндокринной системы
Лидером среди болезней новосибирцев вновь стали заболевания эндокринной системы

Медики подвели предварительные итоги массовой проверки здоровья новосибирцев за 2017 год и назвали самые распространённые болезни жителей региона.


В диспансеризации — добровольной проверке здоровья у взрослых жителей — участвуют 65 медицинских организаций, в том числе 59 поликлиник НСО, рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в министерстве здравоохранения региона.


«За 11 месяцев 2017 года прошли диспансеризацию 458 980 человек», — подсчитали в минздраве. У 30,7 тысячи человек врачи нашли серьёзные болезни.


Лидером среди заболеваний новосибирцев стали болезни эндокринной системы — их нашли у 13,7 тысячи жителей. Также распространены болезни мочеполовой системы — выявлено 5,4 тысячи случаев.


Болезни системы кровообращения нашли у 4,6 тысячи жителей НСО, а заболевания органов пищеварения — у 2,7 тысячи.


«Из социально-значимых заболеваний впервые выявлены злокачественные новообразования (258 случаев), сахарный диабет (502 случая), болезни, характеризующиеся повышенным артериальным давлением (3022 случая), туберкулёз (38 случаев)», — сообщили в министерстве.


Кроме того, врачи предупредили сотни тысяч жителей о серьёзных факторах риска, ведущих к проблемам со здоровьем. Среди них неправильное питание, низкая физическая активность, ожирение, проблемы с давлением и холестерином, курение табака и употребление алкоголя, а также риски из-за наследственности.


В прошлом году благодаря диспансеризации более 14 тысяч человек узнали, что больны, — болезни-лидеры с тех пор значительно не поменялись.


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За десять лет больше всего новых диагнозов врачи поставили пациентам с болезнями эндокринной системы, расстройством питания и нарушением обмена веществ. В чём причина роста и кому нужно срочно идти к врачу — рассказала главный эндокринолог Новосибирской области Олеся Шабельникова.  

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