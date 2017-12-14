В метро появился вагон с редкими фотографиями монумента Славы

Новая выставка в поезде-музее

В новосибирском метро прошла презентация новой экспозиции в поезде-музее — на этот раз вагон посвятили юбилею монумента Славы.







Открытие выставки состоялось 14 декабря на станции метро «Площадь Гарина-Михайловского» .







В 2017 году монументу Славы исполнилось 50 лет. «Осенью 1967 года произошло открытие мемориального комплекса. Стройка была действительно монументальной, ансамбль был возведён в максимально короткие сроки — всего за год и восемь месяцев», — рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.







Каждый элемент этого мемориального комплекса символичен. Например, с восточной стороны мемориала расположены пять десятиметровых пилонов: каждая башня символизирует год Великой Отечественной войны.





Поезд с экспозицией будет ходить по Дзержинской ветке





«Скульпторы задействовали обе стороны пилонов. На одной из них изображены сцены боевых действий и выгравированы строки о войне, на другой прикреплены списки погибших сибирских солдат: всего 3 0 266 фамилий убитых бойцов. На возвышении между пилонами установили четыре урны с землей, привезённой с мест кровопролитных сражений. Позади колонн стоит не менее монументальная статуя — образ скорбящей матери, а перед ней — чаша Вечного огня, который зажгли от металлургической печи с завода имени В.П. Чкалова, работавшей всю войну», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.







В вагоне-музее можно узнать об истории монумента и увидеть редкие фотографии





Мемориальный комплекс открылся осенью 1967 года





Увидеть новую экспозицию в вагоне-музее можно с сегодняшнего дня





Каждый элемент монумента Славы глубоко символичен





Экспозиции в поезде-музее обновляются регулярно. Так, в прошлом месяце в его составе появился вагон, посвящённый 100-летию Октябрьской революции.