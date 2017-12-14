В метро появился вагон с редкими фотографиями монумента Славы

Новая выставка в поезде-музее
Новая выставка в поезде-музее

В новосибирском метро прошла презентация новой экспозиции в поезде-музее — на этот раз вагон посвятили юбилею монумента Славы.


Открытие выставки состоялось 14 декабря на станции метро «Площадь Гарина-Михайловского» .


В 2017 году монументу Славы исполнилось 50 лет. «Осенью 1967 года произошло открытие мемориального комплекса. Стройка была действительно монументальной, ансамбль был возведён в максимально короткие сроки — всего за год и восемь месяцев», — рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.


Каждый элемент этого мемориального комплекса символичен. Например, с восточной стороны мемориала расположены пять десятиметровых пилонов: каждая башня символизирует год Великой Отечественной войны.


Поезд с экспозицией будет ходить по Дзержинской ветке
Поезд с экспозицией будет ходить по Дзержинской ветке


«Скульпторы задействовали обе стороны пилонов. На одной из них изображены сцены боевых действий и выгравированы строки о войне, на другой прикреплены списки погибших сибирских солдат: всего 30 266 фамилий убитых бойцов. На возвышении между пилонами установили четыре урны с землей, привезённой с мест кровопролитных сражений. Позади колонн стоит не менее монументальная статуя — образ скорбящей матери, а перед ней — чаша Вечного огня, который зажгли от металлургической печи с завода имени В.П. Чкалова, работавшей всю войну», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.


В вагоне-музее можно узнать об истории монумента и увидеть редкие фотографии
В вагоне-музее можно узнать об истории монумента и увидеть редкие фотографии


Мемориальный комплекс открылся осенью 1967 года
Мемориальный комплекс открылся осенью 1967 года


Увидеть новую экспозицию в вагоне-музее можно с сегодняшнего дня
Увидеть новую экспозицию в вагоне-музее можно с сегодняшнего дня


Каждый элемент монумента Славы глубоко символичен
Каждый элемент монумента Славы глубоко символичен


Экспозиции в поезде-музее обновляются регулярно. Так, в прошлом месяце в его составе появился вагон, посвящённый 100-летию Октябрьской революции.

Прочтений: 2245
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (23)23
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено