В метро появился вагон с редкими фотографиями монумента Славы
В новосибирском метро прошла презентация новой экспозиции в поезде-музее — на этот раз вагон посвятили юбилею монумента Славы.
Открытие выставки состоялось 14 декабря на станции метро «Площадь Гарина-Михайловского» .
В 2017 году монументу Славы исполнилось 50 лет. «Осенью 1967 года произошло открытие мемориального комплекса. Стройка была действительно монументальной, ансамбль был возведён в максимально короткие сроки — всего за год и восемь месяцев», — рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Каждый элемент этого мемориального комплекса символичен. Например, с восточной стороны мемориала расположены пять десятиметровых пилонов: каждая башня символизирует год Великой Отечественной войны.
«Скульпторы задействовали обе стороны пилонов. На одной из них изображены сцены боевых действий и выгравированы строки о войне, на другой прикреплены списки погибших сибирских солдат: всего 3
Экспозиции в поезде-музее обновляются регулярно. Так, в прошлом месяце в его составе появился вагон, посвящённый 100-летию Октябрьской революции.
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Ольга Хмелевская
Фото Станислава Хоменюка