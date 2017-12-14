Студентки надели купальники ради звания «Мисс СибГУТИ»

В Сибирском государственном университете телекоммуникаций и информатики выбрали Мисс и Мистера — на конкурс красоты подали заявки 50 претендентов.


В СибГУТИ прошёл конкурс на самого красивого студента и студентку
В СибГУТИ прошёл конкурс на самого красивого студента и студентку


«Участники были разбиты по парам. Эти пары создавали постановщики [конкурса], исходя из роста участников и того, что они умели делать. Но выбирали не пару, а по отдельности — девушку и парня», — сообщила корреспонденту НГС.НОВОСТИ член жюри конкурса, директор модельного агентства Elite Stars Татьяна Фетисова.


В шоу подали заявки порядка 50 учащихся разных курсов
В шоу подали заявки порядка 50 учащихся разных курсов


Дефиле в купальниках было только у девушек — участников конкурса так не оценивали
Дефиле в купальниках было только у девушек — участников конкурса так не оценивали


В конкурсе на звание «Мисс и Мистер СибГУТИ» студенты поучаствовали в дефиле, танцевальной постановке и представили свои творческие номера.


Победители конкурса «Мисс и Мистер СибГУТИ» Максим Чеченин и Лада Иванова
Победители конкурса «Мисс и Мистер СибГУТИ» Максим Чеченин и Лада Иванова


Победителями «Мисс и Мистер СибГУТИ – 2017» стали Максим Чеченин и — с большим отрывом по баллам от остальных участниц — Лада Иванова. Лада учится на первом курсе факультета МРМ (мобильная радиосвязь и мультимедиа), а Максим — на втором курсе факультета МТС (мультисервисные телекоммуникационные системы). 


Недавно НГС.НОВОСТИ собрали вместе победительниц всевозможных конкурсов красоты 2017 года и предложили читателям выбрать лучшую из всех Мисс, Миссис и Королев.



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