Ещё один на высоте: безденежный новосибирец залез на кран из-за задержки зарплаты

Мужчина залез на кран на строительной площадке дома на улице Беловежской
Мужчина залез на кран на строительной площадке дома на улице Беловежской

Новосибирец поднялся на строительный кран недалеко от площади Сибиряков-Гвардейцев — он протестует против невыплаты зарплаты рабочим своей бригады. 


С невыплатой зарплаты столкнулись рабочие, которые занимались достройкой высотки на улице Беловежская, стр. 16. Строители работали на площадке с конца апреля. Поначалу им исправно платили деньги, но к концу года выплаты прекратились, рассказал НГС.НОВОСТИ один из рабочих бригады Александр. 


«В бригаде нас 14 человек, есть уволившиеся. В общей сложности нам должны около 330 тысяч рублей — по 30–40 тысяч на каждого. У всех ипотека, семья, дети. На кран сегодня решил подняться наш бригадир, потому что, в первую очередь, рабочие деньги требуют с него», — рассказал Александр. 


Он объяснил, что строительством дома на Беловежской занимаются три застройщика, среди них ООО «СитиСтрой». Рабочих, в свою очередь, нанимали для достройки дома компании-подрядчики.


«Руководители компаний-застройщиков говорят, что расплатились за проделанные работы и по бумагам все прошло, а до бригады деньги не дошли, где-то потерялись», — объяснил Александр. Он уточнил, что члены бригады работали неофициально. При этом мужчины уже обращались в прокуратуры, но ситуация с места не сдвинулась. 


Корреспонденту НГС.НОВОСТИ пока не удалось получить комментарий в строительной компании.


Также внимание к невыплате зарплат сегодня подняли рабочие строительной компании «ПТК-30». Трое мужчин поднялись на строительный кран на улице Зорге

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