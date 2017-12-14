Ещё один на высоте: безденежный новосибирец залез на кран из-за задержки зарплаты

Мужчина залез на кран на строительной площадке дома на улице Беловежской

Новосибирец поднялся на строительный кран недалеко от площади Сибиряков-Гвардейцев — он протестует против невыплаты зарплаты рабочим своей бригады.





С невыплатой зарплаты столкнулись рабочие, которые занимались достройкой высотки на улице Беловежская, стр. 16. Строители работали на площадке с конца апреля. Поначалу им исправно платили деньги, но к концу года выплаты прекратились, рассказал НГС.НОВОСТИ один из рабочих бригады Александр.





«В бригаде нас 14 человек, есть уволившиеся. В общей сложности нам должны около 330 тысяч рублей — по 30–40 тысяч на каждого. У всех ипотека, семья, дети. На кран сегодня решил подняться наш бригадир, потому что, в первую очередь, рабочие деньги требуют с него», — рассказал Александр.





Он объяснил, что строительством дома на Беловежской занимаются три застройщика, среди них ООО «СитиСтрой». Рабочих, в свою очередь, нанимали для достройки дома компании-подрядчики.





«Руководители компаний-застройщиков говорят, что расплатились за проделанные работы и по бумагам все прошло, а до бригады деньги не дошли, где-то потерялись», — объяснил Александр. Он уточнил, что члены бригады работали неофициально. При этом мужчины уже обращались в прокуратуры, но ситуация с места не сдвинулась.







Корреспонденту НГС.НОВОСТИ пока не удалось получить комментарий в строительной компании.





Также внимание к невыплате зарплат сегодня подняли рабочие строительной компании «ПТК-30». Трое мужчин поднялись на строительный кран на улице Зорге.