«Он не подавал признаков жизни»: новосибирец разбил голову, упав с лестницы возле аптеки

Рабочий не успел доделать вывеску аптеки на привокзальной площади

Поздно вечером 13 декабря рабочий монтировал вывеску у аптеки около вокзала «Новосибирск-Главный» и упал с лестницы. Сегодня стали известны подробности несчастного случая — по словам очевидцев, мужчина потерял память после падения.





Вчера около 21:35 рабочий в одиночку монтировал вывеску аптеки муниципальной сети на улице Челюскинцев, 3, и внезапно упал, рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ очевидец Алексей Роик. По его словам, на вид рабочему около 40–45 лет.





«Он стоял на самой верхушке лестницы и пытался букву “присобачить”.





И в этот момент задняя часть лестницы просто покатилась, и его повело в сторону, получается. Букву он выкинул и вниз головой упал — даже руки не успел подставить», — описал новосибирец.







По словам очевидца, он вместе со спутницей подбежали к мужчине, положили его на спину, но он «признаков жизни не подавал» и только тяжело хрипел в ответ. Тогда Алексей крикнул сотрудникам аптеки вызывать скорую помощь — её быстро вызвал охранник.







Автомобиль скорой прибыл на место примерно через 20 минут, оценил очевидец. Также к аптеке приехал экипаж полиции.







Очевидец предположил, что у мужчины от удара случился провал в памяти. «Он (рабочий. — М.М.) ответил, как его зовут.





Но что он делает, где он находится, что происходит — он не мог вспомнить, сильный удар был в височную часть», — пояснил Алексей Роик.







Мужчину увезли в травматологию горбольницы № 1 . Однако, по информации самого лечебного учреждения, такого пациента нет в базе за вчерашний день — вероятно, ему оказали помощь и отпустили домой.







В аптеке, где произошёл несчастный случай, сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что рабочий действительно сильно ударился головой и получил переломы, но память не терял. «Потом он вроде сюда даже возвращался и на своей машине уехал домой», — рассказали в аптеке.







По данным сотрудников аптеки, мужчина работал без напарника, поэтому его никто не успел подстраховать до падения лестницы на скользком тротуаре.







Директор «Муниципальной Новосибирской аптечной сети» Владимир Машанов отметил, что ответственность за технику безопасности при монтаже вывески лежит на частной организации, которая наняла рабочего.







«Действительно, у нас есть подрядная организация, которая обслуживает вывески. Мы с ними связались сегодня. И вот мне доложили, что это обычное падение — видимо, скользко было… Работник сейчас получил необходимую медицинскую помощь, но память он не терял», — объяснил директор. Он также подтвердил, что мужчина получил переломы.







В декабре сотни жителей Новосибирска и области получили серьёзные травмы из-за падений на ледяных тротуарах. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть признал, что в городе плохо чистят дорожки, и пообещал разобраться в ситуации.

