Новосибирцы заметили толстых снегирей в Первомайском районе

Снегиря заметили на ветке рябины в Первомайском районе

В Новосибирске стали замечать снегирей: они прилетели полакомиться рябиной и семенами сирени.







Фотографию снегиря, сидящего на ветке рябины на улице 2-я Складская в Первомайском районе, прислал в редакцию НГС.НОВОСТИ житель Новосибирска.







Орнитолог Алексей Яновский рассказал НГС.НОВОСТИ, что первых снегирей в окрестностях города заметили в середине октября. В конце октября птиц видели в центре Новосибирска, но после этого сообщений о снегирях он не видел.







«Летом они могут гнездиться в ближайших окрестностях Новосибирска в смешанных и сосновых лесах, но незаметно и рассредоточено, поэтому летом их не видят. Они кочуют в поисках кормных мест, а Новосибирск, как и все большие города, — очень кормное место, здесь разнообразные посадки», — пояснил орнитолог.







Снегири любят семена сирени и ясеня, а также облепиху, ранетки и рябину — снегири не заглатывают плоды полностью, а достают самое ценное — семена.







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