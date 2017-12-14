«Люди друг на друге»: страховая компания извинилась за огромные очереди у офиса с раннего утра

Жители Новосибирска пожаловались на очереди в один из офисов «СОГАЗа»
Жители Новосибирска пожаловались на очереди в один из офисов «СОГАЗа»

Жители Новосибирска пожаловались на огромные очереди в офисе страховой группы «СОГАЗ» на улице Максима Горького, 12.


По словам клиентов компании, людям приходится приезжать в 6:00–7:00, чтобы попасть на приём.


«Возникла необходимость в связи с продажей машины расторгнуть договор, отправили по адресу Максима Горького, 12, — объясняет ситуацию читатель НГС.НОВОСТИ, пожелавший остаться неизвестным. — Боже. Небольшое помещение, принимает один специалист, очередь из 70 человек. Помещение не предназначено для такого количества людей. Всего 10 посадочных мест, а все остальные друг на друге. Запись у вахтёра на листочке».


В офисе страховой компании на улице Максима Горького заключают договоры обязательного страхования, расторгают договоры ОСАГО, каско и оказывают некоторые другие услуги.


В пресс-службе страховой группы НГС.НОВОСТИ пояснили, что в курсе проблемы и работают над её решением, в частности думают над тем, чтобы нанять в этот офис дополнительных специалистов.


«В последнее время мы действительно наблюдаем увеличение потока клиентов в наш офис. Возможно, клиентов привлекает то, что им не приходится ждать полис в течение 30 дней или оформлять дополнительные услуги, которые им не нужны. В соответствии с положениями закона "Об ОСАГО" мы оформляем договоры в порядке живой очереди в часы работы подразделения. Мы принимаем всех клиентов при предоставлении полного пакета документов. При этом клиенты приходят на оформление неравномерно — в течение месяца наблюдаются пиковые дни посещений. <...> Мы приносим извинения нашим клиентам в связи с очередями и возможными задержками при оформлении полисов и прилагаем все усилия для стабилизации ситуации и процесса обслуживания», — ответили в «СОГАЗе» на запрос НГС.НОВОСТИ и добавили, что заключение договора, расчёт размера страховой премии и другие услуги требуют времени. 


Кроме того, представители страховой группы напомнили, что у новосибирцев есть возможность оформить ОСАГО в другой компании.


Новосибирцы регулярно жалуются на большие очереди. Например, летом огромная очередь появилась в МФЦ на площади Труда — новосибирцы занимали в нём места с ночи. А недавно в городе появился сервис подмены в очереди — за небольшую сумму специальный человек отстоит любую очередь за своего клиента.

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