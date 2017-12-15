НГС разыграет мешок подарков за самый точный прогноз на новогоднюю ночь
Сегодня на нашем сайте стартует конкурс «Закажи погоду на НГС» — его победитель станет обладателем целого мешка (и это не фигура речи) ценных подарков. Строить догадки о том, какой будет погода в новогоднюю ночь, — дело обычное, но благодаря НГС вы можете на этом ещё и заработать. Точнее, выиграть призы.
Вам нужно сделать всего несколько кликов и дать самый точный прогноз погоды, которая будет в Новосибирске в полночь 31 декабря.
Всё просто: перейдите на специальную страницу конкурса, заполните каждое из полей, оставьте свои контактные данные. И расскажите своим друзьям в социальных сетях о нашей акции!
Ровно в 00:00 1 января 2018 года мы запишем показания метеостанции НГС, расположенной в центре города, на улице Ленина, 12, — и сравним их с присланными вами заявками. Выиграет тот, кто сумеет сделать наиболее точный прогноз и сделает это раньше всех (все прогнозы автоматически регистрируются). Сбор заявок прекращается 24 декабря, за неделю до наступления Нового года. Победителя мы назовём в первый рабочий день 2018 года.
Генеральный партнер конкурса:
Аквапарк «Аквамир» (http://akvamirnsk.ru/).
Партнеры конкурса:
АО Синема Парк (http://www.cinemapark.ru).
Арт Тайм (https://vk.com/arttime_nsk).
Научное шоу «Простая Наука» (https://vk.com/prostaya_nauka_novosibirsk).
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
НГС.НОВОСТИ
Фото Юлии Шипициной