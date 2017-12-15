НГС разыграет мешок подарков за самый точный прогноз на новогоднюю ночь

Победителя конкурса НГС назовёт в первый рабочий день 2018 года

Сегодня на нашем сайте стартует конкурс «Закажи погоду на НГС» — его победитель станет обладателем целого мешка (и это не фигура речи) ценных подарков. Строить догадки о том, какой будет погода в новогоднюю ночь, — дело обычное, но благодаря НГС вы можете на этом ещё и заработать. Точнее, выиграть призы.







Вам нужно сделать всего несколько кликов и дать самый точный прогноз погоды, которая будет в Новосибирске в полночь 31 декабря.





Всё просто: перейдите на специальную страницу конкурса, заполните каждое из полей, оставьте свои контактные данные. И расскажите своим друзьям в социальных сетях о нашей акции!





Ровно в 00:00 1 января 2018 года мы запишем показания метеостанции НГС, расположенной в центре города, на улице Ленина, 12, — и сравним их с присланными вами заявками. Выиграет тот, кто сумеет сделать наиболее точный прогноз и сделает это раньше всех (все прогнозы автоматически регистрируются). Сбор заявок прекращается 24 декабря, за неделю до наступления Нового года. Победителя мы назовём в первый рабочий день 2018 года.