НГТУ обогнал сотню технических вузов в рейтинге востребованности

Новосибирский государственный технический университет занял 15-е место в рейтинге востребованности инженерных вузов.





Всего в рейтинге оказалось 127 российских вузов, его составило МИА «Россия сегодня».







«НГТУ смог занять высокое место за счёт одного из лучших в стране показателей востребованности выпускников работодателями — 92%.





Это значит, что 92% выпускников получили направление на работу по специальности по запросу работодателя.





В рейтинге также оценивалась доля доходов вуза от коммерциализации научных разработок и индекс цитирования сотрудников», — рассказали НГС.НОВОСТИ в пресс-службе НГТУ, отметив, что показатель выпускников, получивших направления, касается тех, кто учился на технических специальностях.







НГТУ стал не только 15-м вузом в стране, но и третьим за Уралом, немного уступив Томскому политехническому университету и Томскому государственному университету систем управления и радиоэлектроники (10-е и 11-е место соответственно). Но показатель востребованности выпускников у этих вузов меньше: у Томского политеха — 42%, а у ТУСУРа — 79%.







Кроме НГТУ в рейтинг попали ещё шесть новосибирских вузов: Сибирский государственный университет путей сообщения — он оказался на 16-й строчке, а показатель востребованности выпускников у него при этом оказался даже выше, чем у НГТУ — 93,6%.







На 64-м месте оказался Сибирский государственный университет геосистем и технологий, его показатель по выпускникам — 98,4%. На 78-м месте Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (95,2%), Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики (72,9%). На 108-е место попал Сибирский государственный университет водного транспорта (68,8%), на 116-е — Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств (32,7%).







В топ-10 рейтинга вошли в основном московские и петербургские вузы. В рейтинге лидирует Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (показатель востребованности выпускников при этом у него — 90,8%), вторую строчку рейтинга занимает Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (53%). На третьем месте — Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (86,8%).







В конце ноября НГТУ вместе с НГУ вошли в рейтинг ведущих университетов стран БРИКС.