Три новосибирца залезли на башенный кран и требуют зарплату

Мужчины требуют выплат зарплат — фото сделано днём 14 декабря из кабины башенного крана
Мужчины требуют выплат зарплат — фото сделано днём 14 декабря из кабины башенного крана

Трое рабочих строительной компании поднялись на строительный кран на улице Зорге в Кировском районе Новосибирска — мужчины требуют выплатить им зарплату. 


«Мы поднялись на кран, потом приехал начальник службы безопасности "ПТК-30", выслушал нас. Мы ему объяснили, что требуем выплаты зарплаты — у всех ипотека и по двое детей. Он молча обесточил кран. В будке была небольшая печурка, теперь она не работает. Мы мёрзнем. Намерены оставаться здесь, на кране, пока хватит сил, пока не кончится термос с чаем», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ сотрудник компании Руслан Морковин.


По словам Морковина, мужчины уже позвонили в МЧС, прокуратуру и Следственный комитет и сказали, что замерзают. «Нам пообещали, что приедут», — отметил сотрудник компании. 


Сотрудники «ПТК-30» забираются на кран на стройплощадке дома на улице Зорге уже не первый раз. В октябре на стрелу крана поднимались десять мужчин. Директор группы компаний «ПТК-30», которой принадлежит стройка, Владимир Коновалов тогда заявил НГС.НОВОСТИ, что люди, забравшиеся на кран, «там просто работают».


Гендиректор строительной компании «ПТК-30» Антон Коновалов сейчас находится под следствием. Его подозревают в коммерческом подкупе.


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Директор группы компаний «ПТК-30», которой принадлежит стройка, Владимир Коновалов рассказал, на каком этапе находятся строительные работы на каждом из объектов компании.

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