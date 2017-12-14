Малахов, Воля и Лепс: новосибирцы рассказали, каких звёзд хотели бы увидеть у себя на корпоративе

Большинство новосибирцев каждый год отмечают новогодние корпоративы
Большинство новосибирцев каждый год отмечают новогодние корпоративы

Большинство новосибирцев никогда не отмечали новогодние корпоративы со знаменитостями, но при возможности не отказались бы от веселья вместе с Павлом Волей и Андреем Малаховым. 


К такому выводу пришли аналитики сайта по поиску работы и персонала Зарплата.ру. Они опросили 1,5 тысячи сотрудников новосибирских компаний.


«Звёзды на корпоративах были только у двух процентов опрошенных. Этим счастливчикам повезло быть на празднике вместе с Александром Пушным, резидентами Comedy Club, Пелагеей, Сергеем Светлаковым, Анжеликой Варум и Леонидом Агутиным, группой "Фабрика" и Викторией Дайнеко», — рассказали в пресс-службе портала Зарплата.ру.


Остальным участникам опроса аналитики предложили пофантазировать,


кого из звёзд они хотели бы видеть в качестве ведущего мероприятия или музыкального исполнителя. Чаще всего горожане называли Павла Волю и Андрея Малахова.


Последний просит за своё выступление более 2,4 млн рублей — это 69 средних месячных зарплат в Новосибирске (35,5 тысячи рублей).


В целом по результатам опроса новогодние корпоративы регулярно проходят в большинстве компаний. 40% сибиряков признались, что организуют Новый год на работе своими силами, 37% — устраивают большую вечеринку с шоу-программой и банкетом, остальные 22% отмечают праздник довольно скромно. 


Также специалисты Зарплаты.ру опросили работодателей и узнали, сколько они готовы заплатить за звёздное выступление.


«45% оценили гонорар популярных артистов в 30 тысяч рублей, ещё 33% согласны отдать до 60 тысяч рублей. 11% опрошенных готовы заплатить за выступление звезды до 290 тысяч рублей, а 6% — до 100 тысяч рублей. Больше всего владельцы компаний хотят видеть на корпоративной вечеринке Григория Лепса и Ивана Урганта», — отметили в пресс-службе проекта.


Большинство новосибирских предприятий начали готовиться к новогодним банкетам ещё летом, в их числе оказался и «Новосибирскэнергосбыт». Энергетики оценили проведение вечеринки со стробоскопами в 1,7 млн рублей.


А кого вы хотели бы видеть ведущим или музыкантом на новогоднем празднике?

Авторизируйтесь, чтобы проголосоватьОпрос завершенВы успешно проголосовали! Результаты будут опубликованы по завершению опроса.
  • Ивана Урганта.
  • Григория Лепса.
  • Андрея Малахова.
  • Павла Волю.
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