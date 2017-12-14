Малахов, Воля и Лепс: новосибирцы рассказали, каких звёзд хотели бы увидеть у себя на корпоративе

Большинство новосибирцев каждый год отмечают новогодние корпоративы

Большинство новосибирцев никогда не отмечали новогодние корпоративы со знаменитостями, но при возможности не отказались бы от веселья вместе с Павлом Волей и Андреем Малаховым.





К такому выводу пришли аналитики сайта по поиску работы и персонала Зарплата.ру. Они опросили 1,5 тысячи сотрудников новосибирских компаний.





«Звёзды на корпоративах были только у двух процентов опрошенных. Этим счастливчикам повезло быть на празднике вместе с Александром Пушным, резидентами Comedy Club, Пелагеей, Сергеем Светлаковым, Анжеликой Варум и Леонидом Агутиным, группой "Фабрика" и Викторией Дайнеко», — рассказали в пресс-службе портала Зарплата.ру.





Остальным участникам опроса аналитики предложили пофантазировать,





кого из звёзд они хотели бы видеть в качестве ведущего мероприятия или музыкального исполнителя. Чаще всего горожане называли Павла Волю и Андрея Малахова.





Последний просит за своё выступление более 2,4 млн рублей — это 69 средних месячных зарплат в Новосибирске (35,5 тысячи рублей).





В целом по результатам опроса новогодние корпоративы регулярно проходят в большинстве компаний. 40% сибиряков признались, что организуют Новый год на работе своими силами, 37% — устраивают большую вечеринку с шоу-программой и банкетом, остальные 22% отмечают праздник довольно скромно.





Также специалисты Зарплаты.ру опросили работодателей и узнали, сколько они готовы заплатить за звёздное выступление.





«45% оценили гонорар популярных артистов в 30 тысяч рублей, ещё 33% согласны отдать до 60 тысяч рублей. 11% опрошенных готовы заплатить за выступление звезды до 290 тысяч рублей, а 6% — до 100 тысяч рублей. Больше всего владельцы компаний хотят видеть на корпоративной вечеринке Григория Лепса и Ивана Урганта», — отметили в пресс-службе проекта.





Большинство новосибирских предприятий начали готовиться к новогодним банкетам ещё летом, в их числе оказался и «Новосибирскэнергосбыт». Энергетики оценили проведение вечеринки со стробоскопами в 1,7 млн рублей.





А кого вы хотели бы видеть ведущим или музыкантом на новогоднем празднике?

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Григория Лепса.

Андрея Малахова.

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