Новосибирский пловец выиграл золото в эстафете на чемпионате Европы

Воспитанник ДЮСШ из Кольцово пловец Владимир Морозов в первый день чемпионата Европы по плаванию в Копенгагене выиграл золотую медаль в эстафете.


Владимир Морозов после награждения — второй справа


Вместе с 25-летним Владимиром Морозовым в эстафете 4 по 50 метров вольным стилем выступали российские пловцы Климент Колесников, который установил на первом этапе юношеский рекорд мира, Сергей Фесиков и Михаил Верещагин. Вторыми финишировали итальянцы, третьими — поляки, сообщает Всероссийская федерация плавания.


«В эстафетной команде у нас плыли спинист, двухсоточник и больной. Я приболел перед началом соревнований. И всё равно мы всех обогнали, показав хороший результат», — цитирует пресс-служба федерации Владимира Морозова.


Владимир Морозов — бронзовый призёр Олимпийских игр – 2012 в кролевой эстафете 4х100 м. С 2002-го по 2007 годы тренировался в ДЮСШ «Кольцовские надежды» у тренера Игоря Демина, после уехал в США. Сейчас живёт и тренируется в Южной Калифорнии. Владимир участвовал в Олимпийских играх в Рио, однако попасть в призёры не смог. В конце 2016 года Морозов выиграл Кубок мира по плаванию и получил 100 тысяч долларов.

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