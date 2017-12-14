Новосибирский пловец выиграл золото в эстафете на чемпионате Европы
Воспитанник ДЮСШ из Кольцово пловец Владимир Морозов в первый день чемпионата Европы по плаванию в Копенгагене выиграл золотую медаль в эстафете.
Владимир Морозов после награждения — второй справа
Вместе с 25-летним Владимиром Морозовым в эстафете 4 по 50 метров вольным стилем выступали российские пловцы Климент Колесников, который установил на первом этапе юношеский рекорд мира, Сергей Фесиков и Михаил Верещагин. Вторыми финишировали итальянцы, третьими — поляки, сообщает Всероссийская федерация плавания.
«В эстафетной команде у нас плыли спинист, двухсоточник и больной. Я приболел перед началом соревнований. И всё равно мы всех обогнали, показав хороший результат», — цитирует пресс-служба федерации Владимира Морозова.
Владимир Морозов — бронзовый призёр Олимпийских игр – 2012 в кролевой эстафете 4х100 м. С 2002-го по 2007 годы тренировался в ДЮСШ «Кольцовские надежды» у тренера Игоря Демина, после уехал в США. Сейчас живёт и тренируется в Южной Калифорнии. Владимир участвовал в Олимпийских играх в Рио, однако попасть в призёры не смог. В конце 2016 года Морозов выиграл Кубок мира по плаванию и получил 100 тысяч долларов.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
У нас есть страничка в «Одноклассниках» — подписывайтесь, там много интересных новостей (и котики!).
Ксения Евдокимова
Фото instagram.com/v1adm