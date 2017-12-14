Новосибирцы доверяют выбор дороги магистру Йоде

Магистр 
Магистр 

«Яндекс» выяснил, кого из дикторов Навигатора предпочитают пользователи из разных городов, в частности, они узнали кому из героев «Звёздных войн» больше доверяют новосибирцы.


Специалисты «Яндекса» сделали несколько выборок и рассказали о том, кого выбирают новосибирцы из персонажей «Звездных войн», различных знаменитостей, а также назвали самый популярный голос.


«В Новосибирске магистра Йоду и светлую сторону выбирают чаще, чем Дарта Вейдера. Владыку ситхов назначили своим штурманом 37% водителей», - рассказала региональный представитель «Яндекса» Наталья Брус. Соответственно, 63% водителей выбирают мастера Йоду.


Герои «Звёздных войн», отметили в «Яндексе» подсказывают водителям повороты с ноября, но в Навигаторе есть и другие известные голоса: Василия Уткина, Фёдора Бондарчука, Гарика Харламова, Басты и Оптимуса Прайма.


Самый популярный из них — Бондарчук: 38% новосибирцев предпочли его другим знаменитостям.


В общей подборке у магистра Йоды 8%, а у Дарта Вейдера — 6%/


«Наряду со знаменитостями в Навигаторе есть и обычные штурманы: Оксана, Дмитрий и синтезированный системный голос. Самый популярный диктор России — именно Оксана, голос которой включается при установке Навигатора. В Новосибирске она подсказывает дорогу 70% водителей», - заключили в «Яндексе».


На этой неделе «Яндекс» сделал ещё одну подборку — его аналитики выяснили, что больше всего интересовало новосибирцев в 2017 году.

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