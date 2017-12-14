В Новосибирск завезли новые купюры в 2000 рублей

На новой купюре изображён Русский мост во Владивостоке и космодром Восточный

На этой неделе в Новосибирск привезли новые купюры номиналом 2000 рублей, которые выпустили в обращение в России в середине октября.





Как рассказала начальник управления наличного денежного обращения Сибирского ГУ Банка России Наталья Гречаник, банкноты поступили в банки на этой неделе. «С понедельника мы выдаём новые купюры кредитным организациям. Они нам отправляют заявки, где указывают количество банкнот, которое они хотели бы получить, и сумму. Мы выдаём их в обычном режиме», — сообщила Гречаник.





Сейчас сотрудники банков устанавливают новое программное обеспечение на свои банкоматы и кассовые аппараты, чтобы оборудование могло работать с купюрами нового номинала.





Наталья Гречаник добавила, что двухтысячные купюры соответствуют мировым стандартам и «уже сегодня люди могут их подержать в руках».





По её словам, банкноты номиналом 200 рублей, на которых изображён Севастополь, могут появиться в Новосибирске в начале 2018 года.





Городами-символами новых купюр стали Севастополь и Владивосток





Напомним, города-символы для новых купюр выбирали в прошлом году с помощью народного голосования, в нём участвовал и Новосибирск — местные жители хотели увидеть на новых банкнотах Бугринский мост, оперный театр, зоопарк и другие примечательные места города.





Однако Новосибирск выбыл из голосования, и на 200-рублёвой купюре решили изобразить памятник затопленным кораблям и музей-заповедник «Херсонес Таврический» в Севастополе, а на двухтысячной — Русский мост во Владивостоке и космодром Восточный.