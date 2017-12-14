Сибиряк получил по почте посудомоечную машину с наркотиками

В посудомоечной машине нашли 8 кг наркотиков

В Новосибирске полицейские задержали 19-летнего молодого человека, который приехал из Улан-Удэ и получил по почте посудомоечную машину с наркотиками





Подозреваемый приехал в Новосибирск, чтобы распространять наркотики через Интернет. Он снял номер в одном из отелей и договорился, чтобы ему прислали оптовую партию наркотиков из Читы.





«Молодого человека задержали в Железнодорожном районе Новосибирска сразу же после получения почтового отправления.





В нём находилась посудомоечная машина, а также восемь полимерных пакетов с порошкообразным веществом весом около 8 килограммов,





которое по результатам исследования признано наркотиком синтетического происхождения», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.





В отношении молодого человека возбудили уголовное дело за попытку незаконного сбыта наркотиков в крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Сейчас он находится под стражей. Раньше он не был судим.





Полицейские выясняют все подробности этого преступления, в том числе, кто ещё может быть причастен к организации поставки наркотиков.





Молодой человек сейчас под стражей





Оптовую партию наркотиков прислали из Читы





Полицейские тщательно следят за тем, чтобы наркотики не попали в Новосибирск. Так, в конце ноября служебная собака полицейских в аэропорту Толмачёво учуяла наркотики в чемодане туриста, вернувшегося из Таиланда.





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