Сибиряк получил по почте посудомоечную машину с наркотиками

В посудомоечной машине нашли 8 кг наркотиков  
В посудомоечной машине нашли 8 кг наркотиков  

В Новосибирске полицейские задержали 19-летнего молодого человека, который приехал из Улан-Удэ и получил по почте посудомоечную машину с наркотиками


Подозреваемый приехал в Новосибирск, чтобы распространять наркотики через Интернет. Он снял номер в одном из отелей и договорился, чтобы ему прислали оптовую партию наркотиков из Читы. 


«Молодого человека задержали в Железнодорожном районе Новосибирска сразу же после получения почтового отправления. 


В нём находилась посудомоечная машина, а также восемь полимерных пакетов с порошкообразным веществом весом около 8 килограммов,


 которое по результатам исследования признано наркотиком синтетического происхождения», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. 


В отношении молодого человека возбудили уголовное дело за попытку незаконного сбыта наркотиков в крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Сейчас он находится под стражей. Раньше он не был судим. 


Полицейские выясняют все подробности этого преступления, в том числе, кто ещё может быть причастен к организации поставки наркотиков. 


Молодой человек сейчас под стражей
Молодой человек сейчас под стражей


Оптовую партию наркотиков прислали из Читы
Оптовую партию наркотиков прислали из Читы


Полицейские тщательно следят за тем, чтобы наркотики не попали в Новосибирск. Так, в конце ноября служебная собака полицейских в аэропорту Толмачёво учуяла наркотики в чемодане туриста, вернувшегося из Таиланда


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