Пострадали трое: на Красном проспекте снегоуборщик не поделил дорогу с «Ниссаном»

Авария произошла минувшей ночью на Красном проспекте

В центре Новосибирска в ночь на 14 декабря столкнулись снегоуборочный автомобиль ЗИЛ и Nissan Almera.





ДТП произошло в 00:50 на Красном проспекте. Водитель ЗИЛа ехал со стороны Советской в сторону улицы Серебренниковской. У дома № 9 , где находится художественное училище, он столкнулся с Nissan Almera, который двигался по Красному проспекту со стороны Коммунистической.





«В результате столкновения пострадали три человека из "Ниссана" — 27-летний водитель, 37-летняя пассажирка и 25-летний пассажир. У женщины — травма головы, у 25-летнего молодого человека — ушиб головы и конечностей. Все они доставлены в больницу», — пояснили НГС.НОВОСТИ в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска.





В Госавтоинспекции уточнили, что водитель ЗИЛа не пострадал. В момент аварии он ехал в одной колонне со снегоуборочной техникой. ДТП случилось, когда машина проезжала на жёлтый сигнал светофора.





Похожая авария произошла в Новосибирске минувшей зимой. Тогда трактор-снегоуборщик отправил в сугроб Toyota Fielder. Тогда, правда, ДТП обошлось без пострадавших.





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