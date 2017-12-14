Пострадали трое: на Красном проспекте снегоуборщик не поделил дорогу с «Ниссаном»
В центре Новосибирска в ночь на 14 декабря столкнулись снегоуборочный автомобиль ЗИЛ и Nissan Almera.
ДТП произошло в 00:50 на Красном проспекте. Водитель ЗИЛа ехал со стороны Советской в сторону улицы Серебренниковской. У дома
«В результате столкновения пострадали три человека из "Ниссана" — 27-летний водитель, 37-летняя пассажирка и 25-летний пассажир. У женщины — травма головы, у 25-летнего молодого человека — ушиб головы и конечностей. Все они доставлены в больницу», — пояснили НГС.НОВОСТИ в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска.
В Госавтоинспекции уточнили, что водитель ЗИЛа не пострадал. В момент аварии он ехал в одной колонне со снегоуборочной техникой. ДТП случилось, когда машина проезжала на жёлтый сигнал светофора.
Похожая авария произошла в Новосибирске минувшей зимой. Тогда трактор-снегоуборщик отправил в сугроб Toyota Fielder. Тогда, правда, ДТП обошлось без пострадавших.
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Ольга Власова
Фото предоставлено группой пропаганды ГИБДД Новосибирска