Девушка серьёзно повредила голову под колёсами легковушки

ДТП произошло около парка «Берёзовая роща»
ДТП произошло около парка «Берёзовая роща»

В Новосибирске ВАЗ-2112 сбил девушку, переходившую дорогу в неположенном месте, — сибирячку увезли в больницу с тяжёлой травмой головы.  


ДТП произошло в 19:05 вечером 13 декабря. Водитель ВАЗа ехал по проспекту Дзержинского со стороны улицы Красина в сторону улицы Кошурникова. У дома 2/1 неподалёку от остановки «ПКиО "Берёзовая роща"» он сбил девушку, которая шла по дороге «слева направо вне зоны пешеходного перехода». 


«Пострадавшей 29 лет. У неё открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, линейный перелом лобной кости», — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Новосибирска». 


Водителю ВАЗа 56 лет, уточнили в Госавтоинспекции. 


Это ДТП стало не единственным за прошедшие сутки. Рано утром в аварии на улице Ипподромской травмы получил водитель Toyota Cresta — он врезался в столб


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