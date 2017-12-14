Немцы назвали «Ладу Весту» «тормозом»





Немецкое издание Die Welt провело тест–драйв российского седана Lada Vesta с «роботом» и 106-сильным мотором объемом 1,6 литра. Автомобиль удалось разогнать до максимальной скорости 180 км/ч.





«Он плохо держит прямую. Вероятной причиной этого является некорректные настройки подвески или недоработанная аэродинамика. Заторможенность коробки раздражает во время обгона», — отметил обозреватель издания Стефан Анкер. Напомним, «робот» Lada Vesta неоднократно назывался главной проблемой машины по причине медленных переключений передач и клевков носом.





В плюсы «Весты» немцы отнесли обзорность с водительского места, просторный салон, вместительный багажник. Что касается дизайна машины, то его назвали устаревшим, но запоминающимся из-за X-образных выштамповок по боковине.





В Германии автомобиль продается за 12 740 евро, за эти деньги в комплектацию включены четыре подушки безопасности, аудиосистема, ABS, ESP, электроподъемники стекол, электрорегулировки боковых зеркал, парктроник, кондиционер и центральный замок.





Портал НГС.АВТО недавно провел тест универсала повышенной проходимости LADA Vesta SW Cross.