Хоккей с мячом: «Сибсельмаш» проиграл архангельскому «Воднику»

Матч проходил в Архангельске
Матч проходил в Архангельске

Сегодня ХК «Сибсельмаш» в гостевом матче XXVI чемпионата России проиграл архангельскому «Воднику».


Игра закончилась со счётом 6:2 в пользу хозяев.


«Перерыв внёс в игру обеих команд значительные коррективы. И вновь благодаря погоде. Снег стал сыпать заметно реже, и игра пошла уже по относительно чистому льду. Игровое преимущество переходило от одной команды к другой, но забитых мячей по чистому льду зрители долгое время не наблюдали. Сибиряки имели хорошие возможности, благодаря многочисленным угловым, но и в этом компоненте архангелогородцы оказались сильнее», — сообщается на сайте новосибирской команды.


На сегодняшний день «Сибсельмаш» находится на 8 месте в турнирной таблице. Следующий матч сибиряки проведут 16 декабря в Москве. Им предстоит встретиться с командой «Зоркий» из Красногорска. 


Напомним, в начале ноября юные воспитанники клуба выиграли Кубок мира — 2017


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