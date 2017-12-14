Мэрия передвинула остановку на левом берегу (схема)
Мэрия Новосибирска объявила о переносе автобусной остановки «Улица Широкая» на 40 метров.
Как сообщили в департаменте транспорта мэрии Новосибирска, с 13 декабря остановка «Улица Широкая» на нечетной стороне улицы Широкой передвинулась. Рабочие перенесли ее от дома
«Новый остановочный пункт обустроен заездным карманом, посадочной площадкой, знаком 5.16, павильоном с лавкой, урной для мусора», — сообщается на официальном сайте мэрии.
Теперь автобусы маршрутов
«Странно, что остановку перенесли только сейчас. Саму площадку подготовили ещё осенью. Ларьков только не было, но знак висел. Теперь всё аккуратно выглядит. А еще, что очень важно, на перекрёстке улиц Новосибирской и Широкой теперь не будет заторов. Раньше как только наступал вечерний час пик, так там невозможно было проехать», — поделилась впечатлениями с корреспондентом НГС.НОВОСТИ местная жительница.
Вчера стало известно, что участок улицы Советской между Вокзальной магистралью и улицей Ленина в центре Новосибирска откроют для двустороннего движения — такое решение приняли в мэрии Новосибирска. Эта мера вводится только на время перекрытия улицы Ленина на новогодние праздники.
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Александр Сильченко
Фото из архива НГС (1), схема 2ГИС (2)