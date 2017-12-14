Мэрия передвинула остановку на левом берегу (схема)

Остановку перенесли ближе к улице Киевской
Остановку перенесли ближе к улице Киевской

Мэрия Новосибирска объявила о переносе автобусной остановки «Улица Широкая» на 40 метров.


Как сообщили в департаменте транспорта мэрии Новосибирска, с 13 декабря остановка «Улица Широкая» на нечетной стороне улицы Широкой передвинулась. Рабочие перенесли ее от дома № 129 к дому № 129/1.


«Новый остановочный пункт обустроен заездным карманом, посадочной площадкой, знаком 5.16, павильоном с лавкой, урной для мусора», — сообщается на официальном сайте мэрии.


Теперь автобусы маршрутов № 5, 12, 35, 43 и 60 будут останавливаться ближе к улице Киевской.


Остановку перенесли на 40 метров
Остановку перенесли на 40 метров


«Странно, что остановку перенесли только сейчас. Саму площадку подготовили ещё осенью. Ларьков только не было, но знак висел. Теперь всё аккуратно выглядит. А еще, что очень важно, на перекрёстке улиц Новосибирской и Широкой теперь не будет заторов. Раньше как только наступал вечерний час пик, так там невозможно было проехать», — поделилась впечатлениями с корреспондентом НГС.НОВОСТИ местная жительница.


Вчера стало известно, что участок улицы Советской между Вокзальной магистралью и улицей Ленина в центре Новосибирска откроют для двустороннего движения — такое решение приняли в мэрии Новосибирска. Эта мера вводится только на время перекрытия улицы Ленина на новогодние праздники.


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