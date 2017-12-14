Толпа новосибирцев исполнила мечту маленькой певицы с плохим слухом

На «Благотворительный запев» пришли десятки новосибирцев

Вечером 13 декабря десятки новосибирцев хором спели песню про снежинку в лофте «Подземка» — за это они заплатили взносы. Деньги пойдут на слуховой аппарат 10-летней девочке, которая мечтает слышать музыку.







На акцию «Благотворительный запев» пришли около 70–75 жителей Новосибирска — они потренировались петь вместе с «Первым хором», а затем исполнили песню «Если снежинка не растает», рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ PR-директор фонда «Солнечный город» (организатор мероприятия) Мария Малкина.







Перед финальным исполнением участники немного порепетировали





Участники платили взнос на входе — сумму каждый выбирал сам. Собранные деньги пойдут на покупку слухового аппарата для 10-летней сибирячки Светы.







«В её жизни много всего интересного: школа, занятия плаванием, волейбол, баскетбол, танцы, а ещё [она] любит выступать на сцене и петь.









Правда, занимается она жестовым пением. Света практически ничего не слышит. В возрасте полугода ей поставили диагноз — ДЦП», — пояснили в фонде.







Света учится в коррекционной школе для слабослышащих детей, и самая большая мечта девочки — слышать музыку. На акцию Света пришла вместе с матерью.







Точную сумму, которую принесли новосибирцы для Светы, фонд назовет на своём сайте днём 14 декабря





«По предварительной регистрации через сайт мы собрали чуть больше 11 тысяч, но достаточно много людей сделали пожертвования на месте, поэтому, по моим прогнозам, думаю, что мы, в принципе, достигли цели», — отметила Мария Малкина. Она добавила, что если денег не хватит, то фонд организует благотворительную продажу открыток.







В этом году новосибирцы уже пели хором ради благотворительности — в честь дня рождения рок-музыканта Виктора Цоя горожане исполнили «Звезду по имени Солнце». Деньги за билеты также пошли на лечение детей.

