Толпа новосибирцев исполнила мечту маленькой певицы с плохим слухом
Вечером 13 декабря десятки новосибирцев хором спели песню про снежинку в лофте «Подземка» — за это они заплатили взносы. Деньги пойдут на слуховой аппарат 10-летней девочке, которая мечтает слышать музыку.
На акцию «Благотворительный запев» пришли около 70–75 жителей Новосибирска — они потренировались петь вместе с «Первым хором», а затем исполнили песню «Если снежинка не растает», рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ PR-директор фонда «Солнечный город» (организатор мероприятия) Мария Малкина.
Участники платили взнос на входе — сумму каждый выбирал сам. Собранные деньги пойдут на покупку слухового аппарата для 10-летней сибирячки Светы.
«В её жизни много всего интересного: школа, занятия плаванием, волейбол, баскетбол, танцы, а ещё [она] любит выступать на сцене и петь.
Правда, занимается она жестовым пением. Света практически ничего не слышит. В возрасте полугода ей поставили диагноз — ДЦП», — пояснили в фонде.
Света учится в коррекционной школе для слабослышащих детей, и самая большая мечта девочки — слышать музыку. На акцию Света пришла вместе с матерью.
«По предварительной регистрации через сайт мы собрали чуть больше 11 тысяч, но достаточно много людей сделали пожертвования на месте, поэтому, по моим прогнозам, думаю, что мы, в принципе, достигли цели», — отметила Мария Малкина. Она добавила, что если денег не хватит, то фонд организует благотворительную продажу открыток.
В этом году новосибирцы уже пели хором ради благотворительности — в честь дня рождения рок-музыканта Виктора Цоя горожане исполнили «Звезду по имени Солнце». Деньги за билеты также пошли на лечение детей.
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Мария Морсина
Фото и видео Александра Ощепкова