Новосибирцев стали реже грабить

Раскрываемость преступлений за 11 месяцев составила 57,2%

Прокуратура Новосибирской области проанализировала состояние преступности в регионе за 11 месяцев 2017 года и увидела сокращение числа преступлений.







Общее количество преступлений в сравнении с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 3,2% — с 42 254 до 40 891. Существенно снизилось число тяжких и особо тяжких преступлений (–7,5%), преступлений против жизни и здоровья (–22,7%), разбойных нападений (–32,8%) и угонов автомобилей (–10,6%).





Раскрываемость преступлений за 11 месяцев 2017 года составила 57,2%, что на 4,9% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Нераскрытыми остались 15 554 преступления, в том числе 1 изнасилование, 2 убийства, 16 разбоев, 365 грабежей и 10 441 кража.





В прошлом месяце аналитики Новосибирскстата выяснили, что в Новосибирской области участились случаи вымогательства и краж из квартир. За период с января по октябрь этого года областная полиция зарегистрировала 95 случаев вымогательств и более 17 тысяч квартирных краж — это больше, чем в тот же период 2016 года, на 17% и 7,5% соответственно.





Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.