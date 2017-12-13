Новосибирцев стали реже грабить
Прокуратура Новосибирской области проанализировала состояние преступности в регионе за 11 месяцев 2017 года и увидела сокращение числа преступлений.
Общее количество преступлений в сравнении с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 3,2% — с
Раскрываемость преступлений за 11 месяцев 2017 года составила 57,2%, что на 4,9% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Нераскрытыми остались
В прошлом месяце аналитики Новосибирскстата выяснили, что в Новосибирской области участились случаи вымогательства и краж из квартир. За период с января по октябрь этого года областная полиция зарегистрировала 95 случаев вымогательств и более 17 тысяч квартирных краж — это больше, чем в тот же период 2016 года, на 17% и 7,5% соответственно.
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Александр Сильченко
Фото Артёма Ленца