Два человека погибли в горящем доме в Купино

Тушить пожар поехали две автоцистерны и семь спасателей

Вечером 13 декабря в пожаре в частном доме в городе Купино Новосибирской области погибли два человека.







О пожаре в доме в МЧС сообщил очевидец в 17:54.







«В одноэтажный дом с печным отоплением направлено две автоцистерны и семь пожарных. Сотрудники МЧС прибыли на место пожара через 3 минуты, в это время дом горел внутри. Пожарные обнаружили в доме тела двух человек», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.







Причина пожара сейчас устанавливается.







В МЧС добавили, что с сегодняшнего дня все пожарно-спасательные подразделения переведены на усиленный вариант несения службы из-за гибели людей на пожарах. С начала декабря в области погибли 20 человек, хотя нет сильных морозов, во время которых активно пользовались бы обогревателями и печами, нет праздников и длинных выходных.







Один из страшных пожаров случился в начале месяца в посёлке Степном в Искитимском районе: там загорелся трёхквартирный дом — сельчане дружно бросились тушить пожар, но пятерых детей, младшему из которых было всего семь месяцев, спасти не удалось. Следователи возбудили несколько уголовных дел в отношении 32-летнего отца семейства, который выскочил в окно, в том числе и за избиение детей.