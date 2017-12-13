Участники банды лжеполицейских получили сроки за вымогательство и нападения с пистолетами

Вымогали деньги преступники под видом сотрудников Госнаркоконтроля

13 декабря Новосибирский областной суд вынес приговор пятерым мужчинам, обвиняемым в бандитизме, разбоях и вымогательствах.







Все участники преступной группы, самому младшему из них 23 года, были жителями Новосибирска.







«Одним из последних совершенных ими преступлений стало нападение на владельца Toyota Premio в начале сентября 2016 года. Тогда, угрожая мужчине пистолетом, преступники завладели машиной и скрылись. В полиции установили причастность к разбою троих новосибирцев, уже через сутки подозреваемые были задержаны», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.







Позже полицейские взяли под стражу четвертого участника и 27-летнего лидера преступной группы. Следователи и сотрудники уголовного розыска собрали доказательства девяти преступлений, совершённых мужчинами. При планировании преступлений соучастники распределяли роли, изучали финансовое состояние будущих жертв, определяли наиболее удобное время для нападения.







«В одном случае вооруженные преступники ворвались в частный дом, где помимо взрослых находились двое маленьких детей. В другом — целые сутки угрожали расправой девушке, пока её родственники не передали налётчикам сто тысяч рублей», — пояснили в полиции.







Ранее старший прокурор отдела по надзору за следствием в органах ГУ МВД России по НСО Оксана Петраш рассказывала, что члены банды ездили на двух иномарках, для преступлений использовали газовый пистолет, наручники и поддельное удостоверение сотрудника полиции. Жертв сибиряки подбирали по наводке двух знакомых. Преступники вымогали у потерпевших от 100 до 300 тысяч рублей. Общая сумма ущерба превышает полмиллиона рублей.





В отношении участников преступной группы возбудили уголовные дела по статьям «бандитизм», «разбой», «вымогательство», «хулиганство» и «похищение документов».







Новосибирский областной суд приговорил лидера банды и одного из активных участников к 15 годам и 1 месяцу в колонии, один из участников получил 13 лет и 1 месяц заключения, а ещё двое — 3,5 года колонии и 3 года условно соответственно. Также всем мужчинам придётся выплатить штрафы от 100 до 800 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.