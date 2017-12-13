Путин поручил правительству сдержать рост тарифов на электроэнергию

По слова президента, в России нужно срочно модернизировать теплоэлектростанции
По слова президента, в России нужно срочно модернизировать теплоэлектростанции

Президент России поручил правительству ограничить повышение тарифов на электроэнергию на уровне инфляции, которая по итогам 2017 года составит 2,5–2,6%. 


В частности, правительству и руководителям регионов совместно с союзами предпринимателей поручено создать механизмы привлечения инвестиций для модернизации российских теплоэлектростанций.


Путин также поручил обеспечить модернизацию атомной энергетики и развитие возобновляемых источников энергии. Ответственным назначен премьер-министр России Дмитрий Медведев. Доклад о достигнутых результатах должен быть представлен президенту до 1 мая 2018 года.


Минэкономразвития считает, что по итогам 2017 года будет рекордно низкая инфляция — 2,5–2,6%. Прогноз министерства на 2018 год — 4%.

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