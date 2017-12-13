Судьбу каждой бутылки с алкоголем в России отследят с помощью блокчейна





Путь бутылки можно будет отследить от производителя до потребителя





В России создадут систему полного поштучного учета алкогольной продукции, сообщил пресс-секретарь Росалкогольрегулирования Александр Куликов в интервью «Интерфаксу».





В тестовом режиме поштучный мониторинг спиртного на базе системы учета алкоголя ЕГАИС велся с 1 июля этого года. С середины 2018 года проект заработает в полную силу. Отслеживать бутылки с алкоголем будут с помощью метки в штриховом коде PDF417, который наносится на федеральные спецмарки и акцизные марки.





«Движение каждой бутылки будет прослеживаться на каждом из этапов от производителя до конечного потребителя в режиме онлайн. Система поштучного учета использует механизмы технологии блокчейн: движение каждой единицы продукции создает цепочку блоков неизменных транзакций, хранящихся в дублирующих центрах обработки данных в Росалкогольрегулировании и Гознаке», — заявил Александр Куликов.





В Росалкогольрегулировании считают, что нововведение поможет государству лучше контролировать алкогольный рынок и упростит работу его участников, позволив им обходиться в работе без деклараций и других обязательных ныне документов.