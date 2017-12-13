Над Октябрьским районом поднялся столб чёрного дыма

Столб дыма над улицей Лескова
Столб дыма над улицей Лескова

Дым от горящего частного дома на улице Лескова поднялся над Октябрьским районом Новосибирска.


Фотографии горящего дома прислали в редакцию НГС.НОВОСТИ читатели. В МЧС рассказали, что горит частный дом на улице Лескова, 101: вызов поступил дежурному 13 декабря в 18:37.


«На момент прибытия пожарных горел дом на двух хозяев — одна половина дома была полностью в огне. Не горящую половину дома проверили, внутри никого не было, вторую половину дома проверить не смогли», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.


Сейчас сотрудники МЧС ещё тушат пожар. По данным МЧС, погибших и пострадавших нет.


Горит дом на двух хозяев
Горит дом на двух хозяев


Вчера днём под Новосибирском загорелся дом — в пожаре погибли мужчина и женщина. В МЧС сказали, что вероятная причина пожара — неосторожность при курении.

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