Над Октябрьским районом поднялся столб чёрного дыма
Дым от горящего частного дома на улице Лескова поднялся над Октябрьским районом Новосибирска.
Фотографии горящего дома прислали в редакцию НГС.НОВОСТИ читатели. В МЧС рассказали, что горит частный дом на улице Лескова, 101: вызов поступил дежурному 13 декабря в 18:37.
«На момент прибытия пожарных горел дом на двух хозяев — одна половина дома была полностью в огне. Не горящую половину дома проверили, внутри никого не было, вторую половину дома проверить не смогли», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.
Сейчас сотрудники МЧС ещё тушат пожар. По данным МЧС, погибших и пострадавших нет.
Вчера днём под Новосибирском загорелся дом — в пожаре погибли мужчина и женщина. В МЧС сказали, что вероятная причина пожара — неосторожность при курении.
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Ксения Евдокимова
Фото читателей НГС