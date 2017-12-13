Над Октябрьским районом поднялся столб чёрного дыма

Столб дыма над улицей Лескова

Дым от горящего частного дома на улице Лескова поднялся над Октябрьским районом Новосибирска.







Фотографии горящего дома прислали в редакцию НГС.НОВОСТИ читатели. В МЧС рассказали, что горит частный дом на улице Лескова, 101: вызов поступил дежурному 13 декабря в 18:37.







«На момент прибытия пожарных горел дом на двух хозяев — одна половина дома была полностью в огне. Не горящую половину дома проверили, внутри никого не было, вторую половину дома проверить не смогли», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.







Сейчас сотрудники МЧС ещё тушат пожар. По данным МЧС, погибших и пострадавших нет.





Горит дом на двух хозяев





Вчера днём под Новосибирском загорелся дом — в пожаре погибли мужчина и женщина. В МЧС сказали, что вероятная причина пожара — неосторожность при курении.