Фото: в Новосибирске зажглась главная новогодняя ёлка

Вечером 13 декабря на площади Ленина в Новосибирске украсили гирляндой главную новогоднюю ёлку города.





Ледовый городок на площади Ленина откроется 25 декабря





Ёлку начали делать на прошедших выходных: утром 11 декабря на территории ледового городка на площади Ленина уже стоял металлический каркас. Сегодня вечером рабочие установили на каркас еловые ветки и повесили гирлянду.





Устанавливать ёлку начали несколько дней назад





В ледовом городке на площади Ленина будет ёлка, ледовый лабиринт, горки и детская зона, а на площадке около краеведческого музея пройдёт фестиваль снежных скульптур — в выходные там поставили большие деревянные ящики. Ради строительства ледового городка власти с начала декабря закрыли парковку и часть улицы Ленина.





В Новосибирске вовсю начали готовиться к празднованию Нового года. Станции метрополитена украсили буквами из гирлянд и мигающими фигурками Деда Мороза и снеговиков, нарядные ёлки и большие фигуры оленей появились в торговых центрах и витринах магазинов.