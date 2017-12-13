Фото: в Новосибирске зажглась главная новогодняя ёлка
Вечером 13 декабря на площади Ленина в Новосибирске украсили гирляндой главную новогоднюю ёлку города.
Ёлку начали делать на прошедших выходных: утром 11 декабря на территории ледового городка на площади Ленина уже стоял металлический каркас. Сегодня вечером рабочие установили на каркас еловые ветки и повесили гирлянду.
В ледовом городке на площади Ленина будет ёлка, ледовый лабиринт, горки и детская зона, а на площадке около краеведческого музея пройдёт фестиваль снежных скульптур — в выходные там поставили большие деревянные ящики. Ради строительства ледового городка власти с начала декабря закрыли парковку и часть улицы Ленина.
В Новосибирске вовсю начали готовиться к празднованию Нового года. Станции метрополитена украсили буквами из гирлянд и мигающими фигурками Деда Мороза и снеговиков, нарядные ёлки и большие фигуры оленей появились в торговых центрах и витринах магазинов.
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Ксения Евдокимова
Фото Стаса Соколова