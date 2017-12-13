Ежемесячные выплаты на первого ребёнка получат семьи с доходом до 50 тысяч
Госдума приняла в первом чтении закон о поддержке молодых семей. На ежемесячные выплаты смогут претендовать родители, доходы которых не превышают 1,5 прожиточного минимума на родителя. Пособия из федерального бюджета получат семьи, родившие или усыновившие первого ребёнка после 1 января 2018 года.
Министр труда России Максим Топилин на заседании Госдумы пояснил, что доход в 1,5 прожиточного минимума на каждого из родителей — это средняя зарплата около 50 тысяч рублей на двух человек. «Это планка, при которой семья попадёт в программу поддержки», — цитирует слова Топилина РИА Новости.
Сумма выплат на рождение первенца будет высчитываться из размера прожиточного минимума ребёнка, установленного для каждого региона, и в среднем составит в 2018 году
Как получить пособие на первого ребёнка
Максим Топилин добавил, что за пособием на первенца семья должна обратиться в уполномоченные органы исполнительной власти региона по месту рождения ребёнка.
«Если рождается двойня, то на первого ребёнка семья получит пособие как на первого ребёнка через органы социальной защиты, на второго — через Пенсионный фонд. А на третьего ребёнка у нас существует программа поддержки детей, которая действует в 60 регионах. То есть все дети, первый, второй и третий ребёнок, обеспечены будут пособием — за всю историю и в Советском Союзе такого не было — в размере прожиточного минимума на ребёнка», — цитирует Максима Топилина ТАСС.
Самые высокие пособия на детей будут начисляться с 2018 года в Чукотском и Ненецком автономном округах, а самые низкие в ряде регионов Южного федерального округа и Центральной России.
«Ненецкий АО и Чукотский АО — самые высокие пособия. А низкие — это ряд южных регионов, ряд регионов средней полосы, в том числе Белгородская область, Тамбовская область. Там пособия низкие, потому что уровень потребительской корзины ниже», — заявил на заседании Госдумы глава Минтруда России.
Алексей Охлопков
Фото Олега Каргаполова