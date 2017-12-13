Ежемесячные выплаты на первого ребёнка получат семьи с доходом до 50 тысяч

За пособием на первенца семья должна будет обращаться к региональным чиновникам по месту рождения ребёнка

Госдума приняла в первом чтении закон о поддержке молодых семей. На ежемесячные выплаты смогут претендовать родители, доходы которых не превышают 1,5 прожиточного минимума на родителя. Пособия из федерального бюджета получат семьи, родившие или усыновившие первого ребёнка после 1 января 2018 года.





Министр труда России Максим Топилин на заседании Госдумы пояснил, что доход в 1,5 прожиточного минимума на каждого из родителей — это средняя зарплата около 50 тысяч рублей на двух человек. «Это планка, при которой семья попадёт в программу поддержки», — цитирует слова Топилина РИА Новости.





Сумма выплат на рождение первенца будет высчитываться из размера прожиточного минимума ребёнка, установленного для каждого региона, и в среднем составит в 2018 году 10 523 рубля, в 2019 году — 10 836 рублей, в 2020 году — 11 143 рубля. Родители будут получать выплаты на содержание первого ребёнка до достижения им полутора лет.





Как получить пособие на первого ребёнка





Максим Топилин добавил, что за пособием на первенца семья должна обратиться в уполномоченные органы исполнительной власти региона по месту рождения ребёнка.





«Если рождается двойня, то на первого ребёнка семья получит пособие как на первого ребёнка через органы социальной защиты, на второго — через Пенсионный фонд. А на третьего ребёнка у нас существует программа поддержки детей, которая действует в 60 регионах. То есть все дети, первый, второй и третий ребёнок, обеспечены будут пособием — за всю историю и в Советском Союзе такого не было — в размере прожиточного минимума на ребёнка», — цитирует Максима Топилина ТАСС.







Самые высокие пособия на детей будут начисляться с 2018 года в Чукотском и Ненецком автономном округах, а самые низкие в ряде регионов Южного федерального округа и Центральной России.







«Ненецкий АО и Чукотский АО — самые высокие пособия. А низкие — это ряд южных регионов, ряд регионов средней полосы, в том числе Белгородская область, Тамбовская область. Там пособия низкие, потому что уровень потребительской корзины ниже», — заявил на заседании Госдумы глава Минтруда России.

