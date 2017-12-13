Под Петербургом нашли останки солдата из Новосибирска

Рядом с останками новосибирца нашли перочинный нож, компас, медаль и другие вещи

В Кировском районе Ленинградской области нашли останки красноармейца, жителя Кировского района Новосибирска Николая Корнилова.





Их нашли поисковики общественного объединения «Святой Георгий» на нейтральной полосе между советскими и немецкими траншеями, рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ волонтёр объединения Кристина Соболева.





Вместе с останками поисковики обнаружили элементы снаряжения, стальной шлем СШ-40, сапёрную лопатку, компас, два перочинных ножа, магазин к ППШ-41, патроны, пластиковый футляр для зубной щётки из набора РККА, девять гранат и некоторые другие вещи и снаряжение. Кроме того, поисковики нашли медаль «За отвагу» — по её номеру и вычислили владельца из Новосибирска.





Имя погибшего красноармейца нашли по номеру его медали «За отвагу»





«По данным, полученным из Центрального архива Министерства обороны РФ, медалью 2 июня 1943 года награждён сержант, командир отделения 4-й стрелковой роты 1254 СП 378 СД Волховского фронта Корнилов Николай Максимович, 1907 года рождения, беспартийный, русский. Призван Кировским РВК 21 сентября 1941 года. Имеет три ранения: 5 марта 1942 года под Мясным Бором, 27 мая 1942 года и тяжёлое ранение 16 февраля 1943 года», — объяснила волонтёр.





Сейчас поисковики пытаются найти родственников сержанта и просят помочь с ними связаться. Если вы владеете информацией о Николае Корнилове, пишите в редакцию НГС.НОВОСТИ в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.





Останки нашли в Кировском районе Ленинградской области





Поисковики находят останки новосибирских солдат по всей стране и за её пределами. Например, летом останки двух бойцов из Новосибирска нашли в Новгородской области, чуть раньше ещё одного красноармейца нашли на Украине.