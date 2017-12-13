Под Петербургом нашли останки солдата из Новосибирска

Рядом с останками новосибирца нашли перочинный нож, компас, медаль и другие вещи
Рядом с останками новосибирца нашли перочинный нож, компас, медаль и другие вещи

В Кировском районе Ленинградской области нашли останки красноармейца, жителя Кировского района Новосибирска Николая Корнилова.


Их нашли поисковики общественного объединения «Святой Георгий» на нейтральной полосе между советскими и немецкими траншеями, рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ волонтёр объединения Кристина Соболева.


Вместе с останками поисковики обнаружили элементы снаряжения, стальной шлем СШ-40, сапёрную лопатку, компас, два перочинных ножа, магазин к ППШ-41, патроны, пластиковый футляр для зубной щётки из набора РККА, девять гранат и некоторые другие вещи и снаряжение. Кроме того, поисковики нашли медаль «За отвагу» — по её номеру и вычислили владельца из Новосибирска.


Имя погибшего красноармейца нашли по номеру его медали «За отвагу»
Имя погибшего красноармейца нашли по номеру его медали «За отвагу»


«По данным, полученным из Центрального архива Министерства обороны РФ, медалью 2 июня 1943 года награждён сержант, командир отделения 4-й стрелковой роты 1254 СП 378 СД Волховского фронта Корнилов Николай Максимович, 1907 года рождения, беспартийный, русский. Призван Кировским РВК 21 сентября 1941 года. Имеет три ранения: 5 марта 1942 года под Мясным Бором, 27 мая 1942 года и тяжёлое ранение 16 февраля 1943 года», — объяснила волонтёр.


Сейчас поисковики пытаются найти родственников сержанта и просят помочь с ними связаться. Если вы владеете информацией о Николае Корнилове, пишите в редакцию НГС.НОВОСТИ в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.


Останки нашли в Кировском районе Ленинградской области
Останки нашли в Кировском районе Ленинградской области


Поисковики находят останки новосибирских солдат по всей стране и за её пределами. Например, летом останки двух бойцов из Новосибирска нашли в Новгородской области, чуть раньше ещё одного красноармейца нашли на Украине.

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