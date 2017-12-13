Четырнадцать новосибирцев пошли под суд за работу в казино на Ватутина и Вокзальной магистрали

Обвинение предъявлено 14 новосибирцам, ещё трое сотрудничали со следствием, а один сбежал и объявлен в розыск

14 новосибирцев пойдут под суд за организацию трёх подпольных казино в разных районах города.







«По версии следствия, организаторы преступного бизнеса в январе 2016 года арендовали помещение в Ленинском районе, в котором сделали ремонт, установили игровое оборудование и системы видеонаблюдения, наняли охранников и барменов. В феврале и июле новосибирцы аналогично открыли ещё два заведения в Железнодорожном и Октябрьском районах», — рассказали в прокуратуре Новосибирской области.







В следственном управлении СКР по Новосибирской области уточнили, что заведения с игровыми автоматами новосибирцы открыли на улицах Ватутина, Восход и Вокзальной магистрали.







В каждом клубе игровых автоматов работали администраторы, которые руководили сотрудниками и вели учёт доходов и расходов. Один из участников преступной группы отвечал за установку игрового оборудования. Деятельность всех заведений курировали два старших администратора, которые ежедневно забирали и передавали организаторам бизнеса выручку. Остальные участники преступной группы занимались проведением азартных игр: встречали и провожали посетителей, принимали от них ставки.







Во всех клубах стояли видеокамеры — на своих мобильных телефонах старшие администраторы смотрели, что происходит внутри. Для конспирации в игровых залах стояли муляжи системных блоков, а настоящие компьютеры, к которым подключались мониторы, и серверы с игровыми программами были спрятаны в соседних помещениях.







Новосибирцев — им от 23 до 45 лет — обвиняют в незаконных организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования (пункт «а» части 3 статьи 171.2 УК РФ). Обвинительное заключение по делу 13 декабря утвердил зампрокурора Новосибирской области Андрей Турбин, уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд.







Дела в отношении ещё трёх участников группировки выделены в отдельные производства: они помогали следствию и давали показания на своих подельников. Ещё один обвиняемый скрылся от следствия и объявлен в розыск.







Недавно Октябрьский районный суд приговорил к условным срокам трёх крупье из нелегального казино, которое работало возле станции метро «Золотая Нива».