Пилот из Новосибирска разбил вертолёт и получил штраф в 100 тысяч
Новосибирские приставы заставили 58-летнего пилота вертолёта выплатить штраф за разбитый в Томской области вертолёт.
«Инцидент произошёл 16 июня 2016 года в 9:00. Пилот — новосибирец, работал в Томской области, он вёз вахтовиков. Он очень жёстко сел, неправильно вышел на посадку — на слишком высокой скорости, вертолёт закрутило, он приземлился и повредил вертолёт», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе судебных приставов по НСО.
После удара о землю сломались пассажирские сиденья, лопасти рулевого и несущего винтов, двери в кабину пилотов, грузовой пол, вентиляционный короб, фюзеляж и др. Люди на борту вертолёта не пострадали, добавили приставы.
«Заключением эксперта установлено, что проводить восстановительный ремонт вертолёта после такого приземления экономически нецелесообразно. Суд, рассмотрев материалы уголовного дела, приговорил пилота по ч. 1 ст. 263 УК РФ к уголовному штрафу в размере
В конце прошлой недели приставы убедили мужчину выплатить штраф.
По информации приставов, авиакомпания подавала иск к пилоту, однако уточнить судьбу иска в ФССП затруднились. В авиакомпании «Авиа-Сибирь», в которой работал лётчик, пока не комментируют информацию об иске. Прежде РИА Новости сообщали, что в аварию в Томской области попал вертолёт Ми-8.
В апреле НГС.НОВОСТИ рассказывали о происшествии с другим вертолётом, который летел из Сургута в Новосибирск — он совершил вынужденную посадку в труднодоступной лесистой местности. Командир воздушного судна и пассажир также остались живы.
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Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова