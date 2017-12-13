Пилот из Новосибирска разбил вертолёт и получил штраф в 100 тысяч

Новосибирец получил штраф за аварию, которая случилась в середине 2016 года. Фото из архива НГС
Новосибирец получил штраф за аварию, которая случилась в середине 2016 года. Фото из архива НГС

Новосибирские приставы заставили 58-летнего пилота вертолёта выплатить штраф за разбитый в Томской области вертолёт.


«Инцидент произошёл 16 июня 2016 года в 9:00. Пилот — новосибирец, работал в Томской области, он вёз вахтовиков. Он очень жёстко сел, неправильно вышел на посадку — на слишком высокой скорости, вертолёт закрутило, он приземлился и повредил вертолёт», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе судебных приставов по НСО.


После удара о землю сломались пассажирские сиденья, лопасти рулевого и несущего винтов, двери в кабину пилотов, грузовой пол, вентиляционный короб, фюзеляж и др. Люди на борту вертолёта не пострадали, добавили приставы.


«Заключением эксперта установлено, что проводить восстановительный ремонт вертолёта после такого приземления экономически нецелесообразно. Суд, рассмотрев материалы уголовного дела, приговорил пилота по ч. 1 ст. 263 УК РФ к уголовному штрафу в размере 100 000 рублей», — рассказали приставы.


В конце прошлой недели приставы убедили мужчину выплатить штраф.


По информации приставов, авиакомпания подавала иск к пилоту, однако уточнить судьбу иска в ФССП затруднились. В авиакомпании «Авиа-Сибирь», в которой работал лётчик, пока не комментируют информацию об иске. Прежде РИА Новости сообщали, что в аварию в Томской области попал вертолёт Ми-8.


В апреле НГС.НОВОСТИ рассказывали о происшествии с другим вертолётом, который летел из Сургута в Новосибирск — он совершил вынужденную посадку в труднодоступной лесистой местности. Командир воздушного судна и пассажир также остались живы.

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