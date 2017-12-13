Рядом с сосновым бором начали строить четыре многоэтажки

В Первомайском районе Новосибирска началось строительство нового жилого комплекса — концерн «Сибирь» планирует построить рядом с медицинским центром на улице Одоевского, 12 четыре жилых «свечки».







В комплексе будет четыре жилых дома





Как рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ гендиректор «Сибири» Дмитрий Червов, компания уже получила разрешение на строительство и начинает забивать сваи для будущих домов и проводить испытания. К строительству застройщик планирует приступить в феврале.







В комплексе будет четыре дома, из них три 25-этажки. «Там такая конфигурация участка, что мы решили, что для того, чтобы сделать двор без машин и как можно больше придомовой территории озеленённой, лучше сэкономить прилегающую территорию и не занимать её домом», — объяснил Червов.







Площадку начинают готовить для свайного поля





В первом доме будет 253 квартиры и два офиса, его планируют сдать в IV квартале 2019 года. Большая часть квартир — однокомнатные и двухкомнатные. Площадь самой небольшой студии — 26,38 квадратного метра, трёшки — 63,97 квадратного метра. Цены варьируются от 1,26 млн рублей до 2,51 млн рублей, но пока компания ведёт изучение спроса на квартиры.







Застройщик обещает закрыть двор от машин и особое внимание уделить благоустройству комплекса, который находится рядом с сосновым бором, поэтому комплекс назвали «Сокольники».







Комплекс построят рядом с сосновым бором





«Это в глубине от трассы, в глубине, такой тихий район, — описал новый проект Дмитрий Червов. — Здесь немного другая концепция, она будет направлена больше на озеленение и на единение с природой. [В бору] будем тропинки здоровья делать, попробуем его осветить».







По данным муниципального портала, на участок по соседству с будущими домами на улице Ошанина, 3 в ноябре 2013 года компании «Горизонт плюс» выдано разрешение на строительство одноэтажного здания профилактория. С другой стороны от улицы Одоевского находится микрорайон «Берёзовое» — его компания «Сибирь» достроила осенью 2015 года.







Кроме «Сибири» в этой части Первомайского района возводит дома «Первый строительный фонд» — его жилмассив «Весенний» находится севернее новой стройки.