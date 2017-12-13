Новосибирским дружинникам выдадут бордовые корочки с золотыми буквами

Народным дружинникам теперь будут вручать удостоверения в твёрдой корочке

В Новосибирске народным дружинникам будут выдавать удостоверения в твёрдой бордовой корочке — они заменят белые бланки.





Проект закона об участии дружинников в охране общественного порядка власти рассмотрят на заседании правительства области 18 декабря, а сегодня его проект опубликован на сайте областных властей. В документ предлагают внести изменения, касающиеся внешнего вида удостоверения дружинников и размера компенсаций за полученные травмы.





Внешний вид удостоверения дружинника изменится: вместо бумажного белого бланка добровольцы получат книжечку с твёрдой обложкой бордового цвета и золотым тиснением.





Размер выплат дружинникам разграничили в зависимости от степени тяжести травм, полученных при охране правопорядка. Если ранее в законе была обозначена сумма в 200 тысяч рублей, то теперь величина компенсации будет варьироваться от 10 тысяч рублей за лёгкий вред здоровью до 200 тысяч рублей в случае получения тяжёлых травм. За «средний вред здоровью» предусмотрена выплата в размере 100 тысяч рублей.





Добровольные народные дружины вместе с сотрудниками полиции охраняют порядок на улицах города уже несколько лет. Так, в прошлом году дружинники помогали полицейским поддерживать порядок на новогодних мероприятиях. А в этом году создать народную дружину решил ТОС «Ключ-Камышенское плато». К такому решению жители пришли из-за автономности и удалённости жилмассива от опорных пунктов полиции.