Трое новосибирских сапёров распилили авиабомбу, напугавшую жителей Омской области

Снаряд нашли работники пункта приёма металлолома

На севере Омской области на месте металлолома нашли предмет, внешне напоминающий бомбу, — приехавшие сапёры из Новосибирска его уничтожили.







Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Омской области, снаряд нашли 11 декабря в городе Тара в пункте приёма металлолома. После обнаружения опасного предмета полицейские перекрыли улицу Елецкого, а жильцов соседних домов просили не выходить на улицу.







12 декабря из Новосибирска вызвали трёх сапёров Сибирского спасательного центра МЧС. Они обследовали находку и выяснили, что это муляж. Учебную авиабомбу уничтожили.







«После детального изучения, убедившись, что учебный снаряд не содержит взрывчатых веществ, сотрудники МЧС распилили его», — рассказали в пресс-службе.





Распиленная учебная авиабомба



