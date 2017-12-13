Трое новосибирских сапёров распилили авиабомбу, напугавшую жителей Омской области

Снаряд нашли работники пункта приёма металлолома
Снаряд нашли работники пункта приёма металлолома

На севере Омской области на месте металлолома нашли предмет, внешне напоминающий бомбу, — приехавшие сапёры из Новосибирска его уничтожили.


Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Омской области, снаряд нашли 11 декабря в городе Тара в пункте приёма металлолома. После обнаружения опасного предмета полицейские перекрыли улицу Елецкого, а жильцов соседних домов просили не выходить на улицу.


12 декабря из Новосибирска вызвали трёх сапёров Сибирского спасательного центра МЧС. Они обследовали находку и выяснили, что это муляж. Учебную авиабомбу уничтожили.


 «После детального изучения, убедившись, что учебный снаряд не содержит взрывчатых веществ, сотрудники МЧС распилили его», — рассказали в пресс-службе.


Распиленная учебная авиабомба
Распиленная учебная авиабомба


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