Сидеть можно, но недолго: на Вокзальной магистрали появилась ледяная скамейка
В Новосибирске на Вокзальной магистрали появилась скамейка из ледяных брусков — сейчас её установкой занимаются рабочие.
Скамейка появилась рядом со зданием управления Западно-Сибирской железной дороги недалеко от улицы Урицкого.
«Традиционно на протяжении многих лет в преддверии Нового года Западно-Сибирская железная дорога украшает тематическими поздравительными баннерами и световыми гирляндами административные здания управления дороги. В этом году дополнительно территорию возле здания управления (улица Вокзальная магистраль, 14) украсят две ледяные скульптуры – одна в виде ледяной скамейки, вторая в виде логотипа РЖД», — рассказали в пресс-службе ЗСЖД.
Центр Новосибирска начали украшать к Новому году уже несколько недель назад. В частности, соседнюю с Вокзальной магистралью улицу Ленина и прилегающую к ней площадь перекрыли на небольшом участке для возведения новогоднего городка. 3 декабря, через два дня после перекрытия, туда привезли глыбы льда. В разных частях города уже появились сотни гирлянд, ёлок и новогодних фигур.
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Елена Громкова
Фото Марии Морсиной