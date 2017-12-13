Сидеть можно, но недолго: на Вокзальной магистрали появилась ледяная скамейка

«Традиционно на протяжении многих лет в преддверии Нового года Западно-Сибирская железная дорога украшает тематическими поздравительными баннерами и световыми гирляндами административные здания управления дороги. В этом году дополнительно территорию возле здания управления (улица Вокзальная магистраль, 14) украсят две ледяные скульптуры – одна в виде ледяной скамейки, вторая в виде логотипа РЖД», — рассказали в пресс-службе ЗСЖД.

В Новосибирске на Вокзальной магистрали появилась скамейка из ледяных брусков — сейчас её установкой занимаются рабочие.

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Елена Громкова

Фото Марии Морсиной