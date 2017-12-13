Сидеть можно, но недолго: на Вокзальной магистрали появилась ледяная скамейка

Скамейка появилась рядом со зданием ЗСЖД
Скамейка появилась рядом со зданием ЗСЖД

В Новосибирске на Вокзальной магистрали появилась скамейка из ледяных брусков — сейчас её установкой занимаются рабочие.


Скамейка появилась рядом со зданием управления Западно-Сибирской железной дороги недалеко от улицы Урицкого. 


«Традиционно на протяжении многих лет в преддверии Нового года Западно-Сибирская железная дорога украшает тематическими поздравительными баннерами и световыми гирляндами административные здания управления дороги. В этом году дополнительно территорию возле здания управления (улица Вокзальная магистраль, 14) украсят две ледяные скульптуры – одна в виде ледяной скамейки, вторая в виде логотипа РЖД», — рассказали в пресс-службе ЗСЖД.


Центр Новосибирска начали украшать к Новому году уже несколько недель назад. В частности, соседнюю с Вокзальной магистралью улицу Ленина и прилегающую к ней площадь перекрыли на небольшом участке для возведения новогоднего городка. 3 декабря, через два дня после перекрытия, туда привезли глыбы льда. В разных частях города уже появились сотни гирлянд, ёлок и новогодних фигур.

Прочтений: 777
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (4)4
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено