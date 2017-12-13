По городу развесили фотографии новосибирцев в валенках и ушанках

Плакат на пересечении Красного проспекта и Ядринцевской
Плакат на пересечении Красного проспекта и Ядринцевской

Власти Новосибирска развесили по городу сотни новогодних плакатов: на них изображены фотографии новосибирцев, празднующих Новый год десятки лет назад.


Один из плакатов появился на перекрёстке Красного проспекта и улицы Ядринцевской — на нём можно увидеть фото юных новосибирцев, гуляющих на площади Ленина в 1961 году.


«Музей Новосибирска собирал эти фотографии в 2012 году к новому, 2013 году. Очень много нам люди фотографий принесли в основном 60-х, 70-х, 80-х годов, точно больше 100 штук. И мы смонтировали выставку на площади Ленина, потом фотографии остались в музее, в этом году предоставили их мэрии», — рассказали НГС.НОВОСТИ в Музее Новосибирска.


Ранее руководитель департамента культуры и спорта Анна Терешкова говорила, что тема празднования Нового года 2018-го — грядущее 125-летие Новосибирска. «За основу дизайна взято соединение авангардной стилистики с элементами ретро — коллажи, архивные фото. Стиль становится мягким, немного игрушечным, отсылающим к детству, истории города», — рассказывала Терешкова.


Варианты новогодних плакатов
Варианты новогодних плакатов


220 плакатов с архивными фотографиями новосибирцев появятся во всех районах города, также новогоднюю рекламу будут транслировать на 48 видеоэкранах города, рассказал вчера начальник комитета по рекламе Дмитрий Лобыня.

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