В Новосибирске начнут делать детали для пяти новейших самолётов

Самолёт МС-21 совершил первый дальний перелёт из Иркутска в подмосковный Жуковский 17 октября

В Новосибирске в следующем году начнётся производство деталей для пяти самолётов МС-21-300.





«Новосибирский авиационный завод им. В.П. Чкалова, входящий в авиахолдинг "Сухой", изготовит в 2018 году пять машинокомплектов для пассажирского самолёта МС-21 по заказу АО "Аэрокомпозит"», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на технического директора производства гражданской авиатехники завода Павла Петренко.





По словам Петренко, в этом году на авиазаводе им. Чкалова изготовили три машинокомплекта — то есть детали для трёх самолётов. В каждый машинокомплект входят детали оперения и хвостовой части.





В следующем году завод планирует расширить машинокомплект до 500 деталей, в дальнейшем — до 800.





МС-21 — перспективный российский пассажирский самолёт, который собирают на площадке Иркутского авиазавода. Первый полёт состоялся 28 мая 2017 года. В середине осени МС-21-300 совершил перелёт с аэродрома Иркутского авиазавода (ИАЗ) на аэродром ЛИИ имени Громова в Раменском Московской области для продолжения лётных испытаний.





Сейчас на заводе строятся четыре опытных самолёта МС-21. Второй лётный образец МС-21 на ИАЗе намерены собрать к концу этого года, третий и четвертый — в первой половине 2018 года. Сертификационные испытания будут завершены в 2019 году. Тогда же планируется сдача четырёх первых машин.





На Новосибирском авиазаводе им. Чкалова также ведётся работа по сборке истребителей-бомбардировщиков Су-34. В октябре очередную партию этих самолётов отправили в Хабаровский край. В начале декабря стало известно, что Су-34 вооружат новыми авиационными средствами поражения. Ожидается, что с 2020 года эти машины начнут поступать на вооружение российских Воздушно-космических сил.