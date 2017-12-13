В Новосибирске начнут делать детали для пяти новейших самолётов

Самолёт МС-21 совершил первый дальний перелёт из Иркутска в подмосковный Жуковский 17 октября
Самолёт МС-21 совершил первый дальний перелёт из Иркутска в подмосковный Жуковский 17 октября

В Новосибирске в следующем году начнётся производство деталей для пяти самолётов МС-21-300.


«Новосибирский авиационный завод им. В.П. Чкалова, входящий в авиахолдинг "Сухой", изготовит в 2018 году пять машинокомплектов для пассажирского самолёта МС-21 по заказу АО "Аэрокомпозит"», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на технического директора производства гражданской авиатехники завода Павла Петренко. 


По словам Петренко, в этом году на авиазаводе им. Чкалова изготовили три машинокомплекта — то есть детали для трёх самолётов. В каждый машинокомплект входят детали оперения и хвостовой части. 


В следующем году завод планирует расширить машинокомплект до 500 деталей, в дальнейшем — до 800. 


МС-21 — перспективный российский пассажирский самолёт, который собирают на площадке Иркутского авиазавода. Первый полёт состоялся 28 мая 2017 года. В середине осени МС-21-300 совершил перелёт с аэродрома Иркутского авиазавода (ИАЗ) на аэродром ЛИИ имени Громова в Раменском Московской области для продолжения лётных испытаний.


Сейчас на заводе строятся четыре опытных самолёта МС-21. Второй лётный образец МС-21 на ИАЗе намерены собрать к концу этого года, третий и четвертый — в первой половине 2018 года. Сертификационные испытания будут завершены в 2019 году. Тогда же планируется сдача четырёх первых машин.


На Новосибирском авиазаводе им. Чкалова также ведётся работа по сборке истребителей-бомбардировщиков Су-34. В октябре очередную партию этих самолётов отправили в Хабаровский край. В начале декабря стало известно, что Су-34 вооружат новыми авиационными средствами поражения. Ожидается, что с 2020 года эти машины начнут поступать на вооружение российских Воздушно-космических сил.

Прочтений: 2853
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (8)8
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено