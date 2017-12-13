Настоящий бизон: археолог из Новосибирска доказала подлинность наскальных рисунков во Франции

Бизон, о прошлом которого спорят учёные, обнаружен более века назад в пещере Ля Грэз во Франции

Сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН, кандидат исторических наук Лидия Зоткина доказала, что изображение бизона во французской пещере Ля Грэз — подлинное и никогда не обновлялось.





Ранее у учёных были сомнения из-за побелевших очертаний бизона. По словам Зоткиной, доказанная подлинность позволит в будущем точнее датировать изображение и делать выводы о европейской культуре и искусстве того времени.







Лидия Зоткина давно сотрудничает с коллегами из Франции, вместе они работали на плато Укок. В конце прошлой весны археолог из Новосибирска сама поехала во Францию для работы в пещерах. Ля Грэз открыта в 1904 году, тогда в ней нашли изображение бизона, предположительно, середины позднего палеолита (датируется 35–25 тысячелетиями до н.э.). Автором изображения был гомо сапиенс.





Этот бизон считается эталонным изображением, по которому определялась стилистика пещерного искусства того времени, рассказала Лидия Зоткина. Однако до прошлого года никто подробно не изучал, как он был сделан. Кроме того, учёные подозревали, что бизона кто-то «дорисовал» — по их мнению, некоторые линии выглядели слишком светлыми и свежими.





Зоткина впервые использовала в этой пещере метод трасологии, который в 1950-х годах изобрёл ленинградский исследователь Сергей Семёнов, однако в Европе этот метод не слишком распространён. Чтобы доказать, что бизон действительно аутентичный, с помощью трасологии, археолог изучила под микроскопом рельеф его очертаний. Зная, какими орудиями люди пользовались в то время (каменными отщепами), Зоткина повторила линии на куске соседней скалы, которую специально изъяли для эксперимента. Результаты эксперимента показали, что рисунок был выполнен в технике глубокой гравировки. Рельеф следов от орудий Зоткиной совпал с рельефом оригинального бизона, так что учёный сделала вывод, что изображение не обновлялось.







Археолог Лидия Зоткина за работой





«Конечно, нужно было понять, как меняется сама поверхность, я сопоставляла её с другими участками пещеры, со следами начала XX века. Бизон явно более древний», — сделала вывод археолог. Белые следы, которые беспокоили учёных, оказались результатом эрозии поверхности, считает исследователь.





Точная датировка бизона всё ещё неизвестна, однако знание того, что он подлинный, приближает учёных к ответу на этот вопрос. «По стилю очень сложно, без связки с археологическим материалом, дать точную датировку. Если находка найдена не в слое, то мы не можем стопроцентно её датировать, это всегда проблема пещерного искусства. Технология [создания] может быть дополнительным маркером хронологии», — отметила собеседница.





Новосибирские учёные радуют открытиями в различных сферах. К примеру, вчера НГС.НОВОСТИ рассказывали о том, как пьяные мыши помогли им разобраться в причинах цирроза.