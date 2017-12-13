S7 запускает рейсы в Павлодар на маленьких бразильских самолётах
Авиакомпания S7 Airlines открыла продажу билетов на регулярные рейсы из Новосибирска в один из крупнейших городов Северного Казахстана — Павлодар. Полёты по этому направлению начнутся в конце весны.
В расписании на сайте аэропорта Толмачёво рейсов в Павлодар ещё нет. По данным на сайте S7, выполнять полёты по этому направлению авиакомпания начнёт с 30 мая 2018 года. Цена билетов на первый рейс (по тарифу «Эконом Базовый») — 3810 рублей со сборами. Вылет из Толмачёво запланирован на 17:35, в полёте пассажирам предстоит провести 1 час 25 минут.
Летать в Павлодар и обратно авиакомпания планирует по средам и воскресеньям на бразильских самолетах Embraer 170.
Сейчас в Павлодар из Толмачёво можно улететь только с пересадкой: по данным aviasales.ru, в декабре цена билетов начинается от
В мае 2018 года после четырёхлетнего перерыва также возобновятся прямые авиарейсы из Новосибирска в Минск. Раньше по этому маршруту летал белорусский национальный авиаперевозчик «Белавиа», теперь его сменит S7 Airlines.
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Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова