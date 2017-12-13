Глава Минэкономразвития РФ пообещал стабильный курс рубля в 2018 году

В 2018 году рубль может реагировать на резкие колебания курсов основных мировых валют
В 2018 году рубль может реагировать на резкие колебания курсов основных мировых валют

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что в 2018 году реальный курс рубля уже не будет значительно отклоняться от текущих значений. При этом министр оставил пространство для маневра, подчеркнув, что рубль может реагировать на резкие колебания курсов основных мировых валют.


«Рубль находится примерно вблизи фундаментального значения. В следующем году каких-то серьезных изменений по реальному курсу мы не ожидаем. Номинальный курс будет уже зависеть от того, как будет меняться ситуация на рынках и вести себя пара евро – доллар», — цитирует министра агентство «Прайм».


За год рубль подорожал к доллару США на 3,5%. Если 13 декабря 2016 года один доллар стоил 61 рубль, то сегодня — уже 59 рублей. Евро, напротив, вырос в цене: год назад он стоил 65 рублей, сегодня — 69,5 рубля.


Реальный курс рубля рассчитывается путём сравнения цены на одни и те же товары и услуги в России и в других странах. Номинальный курс рубля рассчитывается исходя из биржевых курсов основных мировых валют. Именно номинальный курс рубля с наценками банков за их услуги используется в обменниках банков.

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