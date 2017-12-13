Перекрытие ни при чём: власти заявили, что пробки не связаны с ледовым городком на улице Ленина

Власти говорят, что горожане не против перекрытия Ленина

В мэрии Новосибирска рассказали, что не считают перекрытие улицы Ленина причиной пробок в центре города.







«Новый год — это особенный праздник, который охватывает всех без исключения горожан, поэтому с каждым годом происходит расширение городского новогоднего пространства. В этом году новогодняя зона отдыха увеличилась за счет использования участка улицы Ленина. Опыт перекрытия движения транспорта по улице Ленина в дни празднования Дня города 24 и 25 июня продемонстрировал интерес горожан к созданию пешеходной зоны», — ответили НГС.НОВОСТИ в департаменте культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска.







В мэрии добавили, что проводили опрос горожан, посетивших пешеходную улицу Ленина в выходные дни. «Большинство жителей положительно оценили идею организации мероприятий и отметили, что хотели бы видеть улицу пешеходной», — поясняется в ответе чиновников.







В департаменте культуры добавили, что не считают перекрытие участка улицы Ленина причиной усложнения дорожной обстановки в центре города в час пик.







Вчера на заседании оргкомитета по подготовке к новогодним праздникам представители ГИБДД заявили, что пока трудно сказать, насколько усложнилось движение из-за перекрытия участка Ленина. «Конечно, две полосы ушли и добавились на Вокзальную магистраль, но коллапса пока не наблюдаем, движение идёт», — заявил в мэрии представитель Госавтоинспекции.







Власти города перекрыли для проезда участок улицы Ленина от Красного проспекта до Советской в начале декабря. Снова ездить по улице можно будет только с 29 января.







В первый рабочий день после перекрытия улицы Ленина все соседние улицы погрузились в красно-бордовые пробки. Недовольный новосибирец, руководитель «Федерации автовладельцев России» в Новосибирской области Вячеслав Ашурков даже подал к мэрии иск с требованием снять перекрытие с улицы Ленина.







Кроме того, вчера власти решили открыть для двустороннего движения участок улицы Советской между Вокзальной магистралью и улицей Ленина. Меру ввели только до конца января, когда улицу Ленина опять откроют для машин.