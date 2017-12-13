Устроят тут театр: мэрия заказала проект ремонта в здании «Пионера»

Кинотеатр «Пионер» покинул здание на улице Максима Горького весной 2017 года

Мэрия Новосибирска выбрала компанию, которая должна разработать проект капремонта бывшего здания кинотеатра «Пионер» на улице Максима Горького.







Результаты открытого конкурса появились 12 декабря на сайте госзакупок.







Как следует из опубликованных документов, всего заявки на участие в конкурсе подали три компании. Одну из этих заявок департамент строительства и архитектуры отклонил, так как она не соответствовала требованиям конкурса. Из двух оставшихся компаний ведомство выбрало победителя: им стало ООО «Проект-Согласование». Этот проектировщик оценил свои услуги в 8,7 млн рублей, что на 2,4 млн рублей меньше начальной цены контракта.







Победитель должен разработать проект капитального ремонта, после которого в доме № 52 на улице Максима Горького сможет разместиться театр. Справиться с работой проектировщику нужно за 120 дней после того, как будет подписан контракт. Заплатить проектировщику власти планируют из городского бюджета на 2018 год, говорится в документах.







Как пояснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ генеральный директор компании «Проект-Согласование» Алексей Уланов, контракт пока ещё не подписан, и у проектировщиков пока нет полного понимания, насколько масштабный ремонт потребуется зданию.







«На объекте не были ни разу. Есть только техзадание на два листа, согласно него нужно будет всё выполнить и согласовать с управлением культуры», — пояснил Уланов.







Несколько лет назад компания «Проект-Согласование» разрабатывала проект реконструкции ДК «Академия» в Академгородке, но успела сделать работу только наполовину. Из-за того, что финансирование приостановили, проект остался незаконченным, пояснил руководитель компании.







Кинотеатр «Пионер» съехал из здания на Максима Горького весной 2017 года. Компания «АртСайнс Синема Дистрибьюшн» освободила помещения, чтобы их занял городской драматический театр под руководством Сергея Афанасьева.