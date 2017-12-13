120 падающих звёзд в час: над Новосибирском пронесётся самый мощный метеорный поток

Во время максимума Геминид в небе можно будет увидеть до 12 метеоров в час
Во время максимума Геминид в небе можно будет увидеть до 12 метеоров в час

 Сегодня, 13 декабря, в небе над Новосибирском наступит максимум для мощного метеорного потока Геминиды.


«Максимум метеорного потока сегодня ночью, до 120 метеоров в час можно увидеть. Это самый интенсивный на данный момент метеорный поток, даже интенсивнее, чем известные августовские Персеиды (100 метеоров в час. — Прим. ред). Пик будет длиться около суток. Метеоры — крупные, ярко-белые», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ специалист учебно-научного центра «Планетарий» Сибирского государственного университета геосистем и технологий (СГУГиТ) Виктория Дамм.


Виктория Дамм пояснила, что для наблюдателя с Земли будет казаться, что метеорный поток выходит из созведия Близнецов (лат. Gemini) — отсюда и название потока. Радиант Геминид (точка, из которой выходит поток) находится рядом со звездой Кастор. Считается, что этот метеорный поток породил астероид Фаэтон.


«Наблюдать его лучше после 12 часов ночи и до утра. Близнецы находятся всю ночь на небе — передвигаются с Востока на Запад. Высоко поднимаются в середине ночи», — объяснила специалист центра.


Геминиды появились на небе 4 декабря, последние метеоры можно будет увидеть 17 декабря.


Если вы сможете снять на фото или видео метеоры, присылайте их через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон. 


В конце месяца пройдёт ещё  один метеорный поток — Урсиды. «Его пик приходится на 21–22 декабря, метеоры порождает комета Таттла. Довольно слабый поток, радиант находится в созвездии Малой Медведицы, которую можно найти по Полярной звезде», — добавила Виктория Дамм. 


А в начале декабря новосибирцы наблюдали другое красивое астрономическое явление — над городом восходила Суперлуна.

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