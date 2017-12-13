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«Хочу замуж и машину»: новосибирцы вскрыли письма самим себе из 2007 года

Утром 13 декабря в Музее связи Новосибирска вскрыли письма, которые пролежали нетронутыми 10 лет. Повзрослевшие горожане прочитали вслух послания для самих себя из прошлого.


Десятки студентов нархоза написали себе письма в 2007 году
Десятки студентов нархоза написали себе письма в 2007 году


«Коробка с письмами бережно хранилась в музее 10 лет, и сегодня настал тот момент, когда капсула из прошлого будет вскрыта!» — объявила на встрече с авторами писем начальник научно-методического отдела краеведческого музея (Музей связи — его филиал. — Прим. ред.) Наталья Лифарь.


Почта России «доставила» письма спустя 10 лет 
Почта России «доставила» письма спустя 10 лет 


В конце ноября 2007 года студенты НГУЭУ, бывшего нархоза, передали более 50 писем на хранение музею. Сегодня, 13 декабря 2017 года, несколько участников акции «Письма в будущее» открыли коробку Почты России с посланиями самим себе.


Акция «Письма в будущее» проходила 22 ноября в университете. Фото предоставлено организаторами
Акция «Письма в будущее» проходила 22 ноября в университете. Фото предоставлено организаторами


Письма лежали в специальных конвертах
Письма лежали в специальных конвертах


На встрече в музее авторы зачитали фрагменты из писем:  


«Привет, Марат, как жизнь? Сижу в универе, решил написать тебе письмо. Конечно, может показаться странным, что я пишу тебе, но тут специальная программа проходит при поддержке Почты России.


У меня всё в порядке, учусь, работаю, как у тебя там? Дом, семья, машина? Круто. Если сейчас 2017 год, то тебе должно быть 29, я правильно посчитал? Отлично. 


Ладно, успехов тебе, дружище, люби маму с папой, они у тебя одни, а я побежал на пару — лекция по финансам», — зачитал новосибирец Марат Бровкин, уверяя, что у него сбылись все мечты из письма.


Марат Бровкин читает письмо самому себе
Марат Бровкин читает письмо самому себе


«Я пишу самой себе: “Привет, Екатерина, та, которой ты стала спустя десять лет после написания этих строк. Сейчас я на втором курсе, и в голове куча планов и целей. Надеюсь, у тебя всё получится, и всё самое лучшее впереди. 


И вот сидит сейчас Роман Яковлев рядом и жужжит что-то мне в ухо непонятное…”. Я желала себе хорошо окончить институт, работу, выйти замуж, чтобы были здоровы родные, [желала] семейной жизни, автомобиль. Всё сложилось, ничего заоблачного я не желала», — прочитала ещё одна участница акции Екатерина Кураншина.


Фрагмент письма Екатерины Кураншиной
Фрагмент письма Екатерины Кураншиной


«Столько всего произошло за 10 лет! Я пишу даже свой вес и рост, ничего не поменялось, это радует. Пишу про свои привычки — я очень люблю дико опаздывать, не столько люблю, сколько так получается… 


Но сейчас у меня два ребёнка, и они просто не дают это делать. Я сдала курсовую — и чертовски этому рада.


Наталья Трофимчук пожелала 28-летней себе быть счастливой
Наталья Трофимчук пожелала 28-летней себе быть счастливой


Мне 18, ноябрь, 21 или 22 ноября, вчера был вторник. Пишу про то, что главное, чтобы я была счастливой и юмористкой — в принципе, так оно и есть. Пишу, что хочу замуж, детей и хорошую работу — всё сбылось!», — описала мечты из 2007-го Наталья Трофимчук.


Вместе с письмом девушка достала из конверта локон волос («они немножко поменялись, потемнели!») и упаковку M&M’s — по её словам, без шоколада не обходилась ни одна пара в университете.


Остальные выпускники НГУЭУ смогут забрать письма в музее — вскрыть послания смогут только они сами
Остальные выпускники НГУЭУ смогут забрать письма в музее — вскрыть послания смогут только они сами


Организаторы акции добавили, что остальные авторы писем смогут забрать послания в Музее связи. 


Ранее в новосибирском ДК Попова вскрыли капсулу времени, заложенную в 1967 году, — в ней лежало трогательное письмо потомкам на трёх страницах. «Мы верим, что вы превосходно оборудовали нашу прекрасную голубую планету Земля, освоили Луну и высадились на Марсе», — написали новосибирцы 50 лет назад.

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