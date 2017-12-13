Три новосибирских отеля вошли в число лучших гостиниц страны
Отели Mirotel Novosibirsk, Domina Novosibirsk и River Park вышли в финал премии Russian Hospitality Awards.
«В рамках конкурса 15 членов жюри оценивали 610 заявок от объектов гостеприимства из 95 городов России. Также на итоговую оценку повлиял рейтинг отелей с онлайн-систем booking.соm и trustyou.соm. После завершения всех этапов оценивания были выбраны 123 финалиста, которые сразятся за звание победителя в 25 конкурсных номинациях, в их число впервые вошли 3 новосибирских отеля», — рассказали в пресс-службе «Миротеля».
Mirotel Novosibirsk номинирован как «Открытие года». За это звание он поборется с четырьмя отелями из Москвы, Московской области и Волгограда. Претендентов на эту номинацию было 18 — все они начали работать в 2016 году.
«Миротель» расположен на площади Маркса, это 4-звёздочная гостиница, которую торжественно открыли 31 января.
Отель Domina Novosibirsk попал в категорию «Лучший бизнес-отель 4 звезды», на эту номинацию было 88 претендентов, а в финал прошли пять отелей. Кроме новосибирского здесь оказались гостиницы из Уфы, Санкт-Петербурга, Волгограда и Ульяновска.
Отель итальянской сети Domina открылся на перекрёстке улицы Ленина и проспекта Димитрова в феврале 2016 года.
Отель River Park оказался в номинации «Лучший бизнес-отель 3 звезды». В этой номинации было 65 отелей, а в финал прошли гостиницы из Воронежа, Самары, Красноярска и Нижнего Новгорода.
Итоги премии станут известны в феврале — в Москве назовут 24 лучших отеля России.
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Елена Громкова
Фото Ольги Бурлаковой (1, 2), Анны Золотовой (3), Стаса Соколова (4)