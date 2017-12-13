На Затулинке заметили большого дятла с красной шапочкой
Новосибирцы заметили в черте города чёрного дятла с красной шапочкой — птица оставляет в деревьях большие дупла.
Чёрного дятла, которого также называют желной, сибирячка по имени Елена встретила в воскресенье, 10 декабря, на Затулинке.
«На площади Кирова, около автомойки, большой чёрный дятел долбил дерево, успел сделать приличное дупло», — сообщила НГС.НОВОСТИ читательница.
Также чёрного дятла новосибирцы заметили на территории зоопарка имени Р.А. Шило.
«Сибирь входит в границы ареала желны, но если брать именно Новосибирск, то здесь эти дятлы — крайне редкие гости. Новосибирский зоопарк регулярно проводит Дни наблюдения за птицами, юннаты постоянно ведут мониторинг свободно живущих видов. Так вот, в отчётах последних лет желна не фигурирует. Не было у нас такого дятла. Были большой пёстрый дятел и седой дятел», — отметили в зоопарке.
Орнитолог Алексей Яновский пояснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что чёрный дятел обитает в районе Новосибирска круглый год, но увидеть его изредка на окраинах можно только с осени до весны, когда птица не занята гнездованием и свободно перемещается.
«Это самый большой дятел [из всего семейства], у него эффектный пронзительный крик. Когда он стучит по дереву, раздаётся громкий звук. Чёрные дятлы летом предпочитают больших чёрных муравьев, а сейчас, зимой, то, что находят под корой деревьев — в толще древесины живут короеды, жуки-дровосеки», — разъяснил Яновский.
Новосибирцы встречают редких птиц для городской черты время от времени. Наблюдениями они делятся с нашей редакцией. Так, в конце сентября также на Затулинке местный житель сфотографировал редкую птицу ополовника — она сама запрыгнула в руку и прокатилась вместе с водителем в машине.
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Ольга Власова
Фото читательницы (1), vk.com/novosibirsk_zoo (2)