В Новосибирске вынужденно сели два самолёта из Москвы

Рейсы из Москвы приземлились в Новосибирске из-за тумана в Барнауле

В аэропорту Толмачёво сели два самолёта, летевших из Москвы в Барнаул, — причиной стал туман в аэропорту столицы Алтайского края.





Информация о двух рейсах Москва — Барнаул авиакомпаний S7 Airlines и «Аэрофлот», севших в Новосибирске, появилась на онлайн-табло аэропорта.





«Аэропорт принял воздушные суда на запасной аэродром», — подтвердили в пресс-службе Толмачёво.





В отделе маркетинга барнаульского аэропорта имени Германа Титова пояснили, что оба самолёта не смогли совершить посадку из-за метеоусловий и поэтому были вынуждены уйти на запасной аэродром.





«У нас туман. Смогли произвести сегодня посадку у нас только "Уральские авиалинии"», — пояснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ начальник отдела маркетинга аэропорта Барнаула Евгений Колченко.







Вылет рейса S7 № 217 Москва — Барнаул из Новосибирска намечен на 11:50, а рейса авиакомпании «Аэрофлот» № 1430 — на 19:35.





Похожая ситуация была в начале ноября. Тогда также летящие в Барнаул самолёты были вынуждены приземлиться в Новосибирске из-за тумана в Алтайском крае.