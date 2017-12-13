В Новосибирске вынужденно сели два самолёта из Москвы

Рейсы из Москвы приземлились в Новосибирске из-за тумана в Барнауле
Рейсы из Москвы приземлились в Новосибирске из-за тумана в Барнауле

В аэропорту Толмачёво сели два самолёта, летевших из Москвы в Барнаул, — причиной стал туман в аэропорту столицы Алтайского края. 


Информация о двух рейсах Москва — Барнаул авиакомпаний S7 Airlines и «Аэрофлот», севших в Новосибирске, появилась на онлайн-табло аэропорта.


«Аэропорт принял воздушные суда на запасной аэродром», — подтвердили в пресс-службе Толмачёво.


В отделе маркетинга барнаульского аэропорта имени Германа Титова пояснили, что оба самолёта не смогли совершить посадку из-за метеоусловий и поэтому были вынуждены уйти на запасной аэродром.


«У нас туман. Смогли произвести сегодня посадку у нас только "Уральские авиалинии"», — пояснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ начальник отдела маркетинга аэропорта Барнаула Евгений Колченко. 


Вылет рейса S7 № 217 Москва — Барнаул из Новосибирска намечен на 11:50, а рейса авиакомпании «Аэрофлот» № 1430 — на 19:35. 


Похожая ситуация была в начале ноября. Тогда также летящие в Барнаул самолёты были вынуждены приземлиться в Новосибирске из-за тумана в Алтайском крае.

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