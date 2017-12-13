В Новосибирске вынужденно сели два самолёта из Москвы
В аэропорту Толмачёво сели два самолёта, летевших из Москвы в Барнаул, — причиной стал туман в аэропорту столицы Алтайского края.
Информация о двух рейсах Москва — Барнаул авиакомпаний S7 Airlines и «Аэрофлот», севших в Новосибирске, появилась на онлайн-табло аэропорта.
«Аэропорт принял воздушные суда на запасной аэродром», — подтвердили в пресс-службе Толмачёво.
В отделе маркетинга барнаульского аэропорта имени Германа Титова пояснили, что оба самолёта не смогли совершить посадку из-за метеоусловий и поэтому были вынуждены уйти на запасной аэродром.
«У нас туман. Смогли произвести сегодня посадку у нас только "Уральские авиалинии"», — пояснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ начальник отдела маркетинга аэропорта Барнаула Евгений Колченко.
Вылет рейса S7
Похожая ситуация была в начале ноября. Тогда также летящие в Барнаул самолёты были вынуждены приземлиться в Новосибирске из-за тумана в Алтайском крае.
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Ольга Власова
Фото Александра Ощепкова